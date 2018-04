El PAR, dispuesto a negociar la reforma de sucesiones si se bonifica al 99% entre cónyuges y padres e hijos

La diputada del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha opinado que puede existir un "mínimo consenso" para debatir una reforma del impuesto de sucesiones en la Comunidad y en su caso ha dicho que el Ejecutivo autonómico puede contar con su grupo siempre y cuanto se bonifique al 99 por ciento entre cónyuges y padres e hijos.

Igualmente, si se bonifica en la misma proporción el usufructo de viudas y viudos y si no se liquida la fiducia hasta que no se sepa quién es el heredero y qué hereda. Estas son las condiciones que ha expuesto en rueda de prensa la diputada del PAR, quien ha subrayado que su postura deja de lado "muchos de los supuestos" de este tributo por los que el Gobierno de Aragón ingresa "cantidades elevadas".

Ha añadido que, por ejemplo, "no hablamos ni de las herencias de tíos, ni entre hermanos, sino de las situaciones más injustas", para esgrimir que su propuesta es factible, al menos más que la de eximir de pagar el impuesto hasta el millón de euros heredado, como propone Ciudadanos, una reforma que "le reportaría menos ingresos" al Ejecutivo que la que hace el PAR, ha dicho.

Elena Allúe ha criticado que tras comprometerse el presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán a una reforma, ahora el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha manifestado que no presentará la modificación, "si no hay consenso para su aprobación".

La parlamentaria ha lamentado que el Gobierno de Aragón PSOE-CHA "siga tomando el pelo a los aragoneses" y "recorte expectativas escudándose en obstáculos y excusas", para sostener que "si hay intención de reformarlo", podría haber un acuerdo "en el que entrarían PSOE, Cs, PAR y seguramente el PP".

No obstante, "no nos pueden pedir que demos un cheque en blanco" al pedir consenso "sobre una reforma que desconocemos" y tras "habernos tomado el pelo durante tres años y de no haber querido cambiar nada", ha esgrimido la diputada, que ha pedido conocer "qué quieren reformar el Gobierno y también la "letra pequeña".

Alcance

La parlamentaria del PAR ha dicho que el Gobierno debe indicar qué alcance y en qué términos plantea la modificación, a qué supuestos va a afectar y qué objetivo persigue, si "hacer la reforma que piden los aragoneses" o "que dejemos de ser los campeones en el pago del impuesto" y "rebajarlo un poco" para "conformarnos con pasar de ser los primeros que más pagan a los segundos".

Allúe ha querido saber "si es la reforma que se clama en las calles o una reforma edulcorada para salir del paso" y ha solicitado a Lambán que aclare "si va a beneficiar de verdad a todos los aragoneses o es cinismo político pedir consenso, cuando llevan tres años sangrando los bolsillos a los aragoneses".

La diputada del PAR también se ha cuestionado por qué se plantea ahora la reforma, después de "no hayan sido suficientes" la "presión política y social en la calle, con la recogida de 130.000 firmas", así como "las manifestaciones masivas para eliminar el impuesto" y las declaraciones de organizaciones como CEOE, Cepyme Aragón y Cámara de Comercio "en contra de la subida".

También ha mencionado las quejas al Justicia de Aragón y las modificaciones "a la baja" realizadas en Comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Asturias, Extremadura y Andalucía, que tampoco "han ablandado la posición" de los socialistas aragoneses.

Sin embargo, ha continuado, "a los señores del PSOE ahora no le salen las cuentas y se sacan una posible reforma y lanzan nuevas promesas completamente electorales, de dudoso alcance".

Asimismo, la diputada ha explicado que su grupo ha pedido comparecer ante la comisión especial de estudio sobre el Impuesto de Sucesiones en la Comunidad autónoma de Aragón a los consejeros de Hacienda de Andalucía, Extremadura y Murcia, "que han hecho las grandes reformas en sucesiones, las dos primeras con Gobierno socialistas y que sí que se han atrevido a hacer lo que plantea el PAR".

También ha solicitado comparecer a Cepyme Aragón CEOE, Cepyme y Cámara de Comercio, al actual Justicia, Fernando García Vicente, "que ha formulado un informe sobre este impuesto", así como al Colegio de Notarios de la Comunidad y a las plataformas ciudadanas, "que hubiéramos querido que participaran de forma presencial, pero no lo ha permitido la izquierda" por lo que, "al menos, puedan explicar su postura".

PUBLICIDAD