Pérez Rubalcaba (PSOE) advierte a los independentistas catalanes de que "los delitos no se convalidan por votos"

El exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido este jueves a los independentistas catalanes de que "los delitos no se convalidan por votos". El nuevo presidente deberá ser elegido respetando "las reglas del juego", la Constitución y el Estatuto de Autonomía, de forma que "Puigdemont no va a ser" porque, ha insistido, "no ha entendido que en democracia los delitos no se convalidan por votos".

Rubalcaba ha protagonizado una nueva edición del Foro ADEA, sobre el tema 'España diez años después de la caída de Lehman Brothers', donde ha valorado la "crisis de caballo" de España en el ámbito territorial, que estalló, ha considerado, el pasado 6 de septiembre, cuando la mayoría nacionalista aprobó en el Parlamento catalán las leyes de secesión "ilegales".

De hecho, en Cataluña "los jueces han actuado porque alguien se ha saltado la Ley", que "si se incumple hay que aplicarla". Ha recordado que "el derecho a decidir existe si se pacta y aquí se pactó que no".

A su juicio, en la región vecina "no se hizo nada cuando se tenía que haber hecho" y ha avisado que la situación plantea asuntos "muy de fondo", animando a realizar un buebn diagnóstico y propiciar un acuerdo entre "los tres grandes partidos o cuatro".

"Nos teníamos que haber puesto de acuerdo para salir al paso de estas tensiones", ha continuado Pérez Rubalcaba, poniendo de relieve que en Cataluña hay "dos y dos millones", en el sentido de que nadie puede hablar en representación de "toda Cataluña", cuando antes "ellos tenían el monopolio".

El exministro ha aseverado que "la unilateralidad ha desaparecido" porque "ya no hay una vía unilateral", lo que antes "no estaba tan claro" y han emergido "dos bloques, lo peor" porque ello denota que "hay una fractura real" y restañarla no será "fácil".

Ha manifestado que "el bloque constitucional está fracturado", lo que "no es probablemente lo mejor" y, a la vez, "el proyecto independentista está tocado", remitiéndose a las encuestas del CIS que constatan la pérdida de posibles votantes en este sector, lo que se debe a que "la gente sabe que el proyecto independentista es imposible y tiene consecuencias desastrosas".

Se ha producido "un fallo multiorgánico" en la última década, con un incremento de 20 puntos del voto secesionista, criticando el "doloroso" eslogan de "España nos roba". Ha animado a disputar ese espacio tanto entre los jóvenes como entre las personas de más edad, para restablecer la normalidad institucional en el marco autonómico y siempre dentro del respeto a la Ley. "Luego habrá que dialogar", ha considerado.

Ha dicho que este problema afecta al conjunto de las comunidades autónomas y ha manifestado que "España es lo más parecido a un país federal", considerando que faltan algunos elementos para que funcione bien, en alusión expresa al Senado federal, porque "hay cosas que son de sentido común".

PUBLICIDAD