Los vinos de la DO Cariñena consiguen 65 premios en los grandes concursos internacionales

Los Vinos de las Piedras han obtenido 22 medallas en Mundus Vini, 20 en la Berliner Wein Trophy, 11 en Bacchus, 7 en Catavinum World Wine & Spirits Competition, 4 en el Best of Spain Top100 @Prowein y 1 en Chardonnay du Monde.

Los concursos internacionales están reconociendo la calidad de los vinos de la DOP Cariñena, que han sido premiados en 2018 con 65 nuevas distinciones, que se han obtenido en los más prestigiosos certámenes mundiales como los alemanes Mundus Vini y Berliner Wein Trophy y los premios Bacchus; en casi un 70% de los casos, con las máximas categorías de medalla de Gran Oro y medalla de Oro.

En concreto, los vinos de la DOP Cariñena han obtenido en Alemania 20 medallas de Oro en la cita berlinesa; 22 en Mundus Vini (4 medallas de Gran Oro, 9 de Oro y 9 de Plata) y 4 marcas más se han incluido en el palmarés de la Best of Spain Top100. Dentro de España, los Vinos de las Piedras han sumado 11 medallas en Bacchus (3 de Oro y 8 de Plata) y otras 7 medallas (4 de Oro y 3 de Plata) en el certamen Catavinum. Finalmente, han sumado 1 medalla de Oro más en el concurso francés Chardonnay du Monde.

Estos premios han sido conseguidos por diez bodegas distintas. Grandes Vinos ha obtenido un total de 20 medallas; San Valero y Covinca, 10 medallas cada una; Ignacio Marín y Bodegas Care, 6; Esteban Martín, 4; le siguen Bodega Paniza y Bodegas Gabarda, ambas con 3; Solar de Urbezo, con 2; y Navascués Enología, con una medalla.

Entre las marcas premiadas se encuentran vinos jóvenes y de crianza, tintos, rosados y blancos, de producción ecológica, monovarietales o elaborados para su venta en países concretos.

Entre las 20 medallas de Grandes Vinos cabe destacar especialmente las logradas por la marca Monasterio de las Viñas con El Reserva 2014, que consiguió medalla de Oro tanto en Berliner como en Mundus Vini; el Crianza 2015, Oro en Berliner y Plata en Mundus Vini y el Gran Reserva 2012 y el Garnacha/Tempranillo Joven 2017 se alzaron con sendos Oro en Mundus Vini.

Por otro lado, resaltan las medallas de Oro lograda en el Mundus Vini por el Corona de Aragón Garnacha 2017 Joven y el Beso de Vino Old Vine Garnacha 2016 y la de Plata en el Berliner del Hoy Love 2015. En Bacchus, destacaron las medallas de Oro al Anayón Garnacha 2014 y al Corona de Aragón Special Edition 2015 y las de Plata que recibieron el Anayón Cariñena 2015 y el Corona de Aragón Garnacha Blanca 2017

Bodegas San Valero ha sido uno de los grandes triunfadores en Mundus Vini, al conseguir hasta cuatro medallas Gran Oro, el máximo galardón, que obtuvieron solo 33 vinos (9 de España) en esta edición. Fueron El Bombero Gran Reserva 2012, Don Mendo Gran Reserva 2012, Particular Garnacha Viñas Centenarias 2014 y Marqués de Valdecañas Gran Reserva 2012. Además, Bodegas San Valero sumó un Oro para el Castillo Ducay 2016; y dos platas para el Particular Cariñena 2016 y el Particular Garnacha 2017. Estos dos últimos caldos, así como el Don Mendo Gran Reserva 2012 también fueron premiados con medallas de Oro en Berlín.

La cooperativa Covinca es la bodega reconocida en más certámenes. El jurado de Mundus Vini concedió tres medallas de Plata paras sus marcas Terrai OVT (100% Tempranillo) Roble 2016, Viña Oria Crianza 2014 y Audacia Tinto Joven Garnacha 2017. En Catavinum sumó otras tres Plata con Torrelongares Tinto Joven Garnacha 2017, Torrelongares Rosado Joven Garnacha 2017 y Torrelongares OVG (100% Garnacha) Roble 2017. En el concurso Bacchus el Torrelongares Tinto Garnacha 2016 y el Torrelongares Blanco Macabeo 2017 recibieron también medallas de Plata. Y finalmente la bodega colocó en la lista de Best os Spain Top 100 @ Prowein el Torrelongares Gran Reserva 2011 y el Terrai C 2011.

También en el Berliner Wein Trophy, Bodegas Ignacio Marín consiguió otras tres medallas de Oro con sus vinos Castillo Peracense, 2017, Campo Marín Reserva, 2014 y El Gordo Garnacha, 2017. A esta se suman otros tres Oro en el Catavinum para el Ballad 2015, Elements Noche 2012 y Elements Lluvia, 2017 Blanco.

Con seis galardones en total ha sido premiada Bodegas Care que obtuvo medalla de Oro galardón en el Berliner para sus marcas Care Rosado, Care Tinto Garnacha/Syrah Roble y Care Selección Especial. En Bacchus consiguió un Oro por su Care Tinto Roble 2017 y dos Plata con Care Rosado 2017 y Care Crianza 2017.

Esteban Martín sumó premios en los tres certámenes alemanes: un Oro en Berliner Wein Trophy para el Esteban Martin Crianza 2014; otro Oro en Mundus Vini para Niño Mimado 2013 – Gold Medal, Mundus Vini 2018; y la inclusión en el Top 100 @ ProWein2018 del Esteban Martin Reserva 2013 y el Esteban Martin Crianza 2014.

De nuevo en el Berliner Wein Thropy, Bodegas Paniza obtuvo dos medalla de Oro con Agostón Garnacha Syrah 2017 y Paniza Reserva 2014 y sumó una Medalla de Oro más en Mundus Vini con Viñas de Paniza Garnacha 2016.

Bodegas Gabarda consiguió otras tres medallas de Oro más: dos en Berliner con sus vinos Gabarda Garnacha, 2017 y Gabarda Garnacha Blanca, y uno más en el Catavinum para el Gabarda Selección, 2015.

Por su parte, Solar de Urbezo, aportó dos nuevas medalla de Oro: una en Mundus Vini con su Urbezo Garnacha 2016, en la categoría de vinos de producción ecológica, y la segunda en el certamen Chardonnay du Monde.

La lista de bodegas de la Denominación de Origen Protegida Cariñena que ya han recibido premios este 2018 se completa con Navascués Enología, medalla de Plata en Bacchus con Cutio 2016.

