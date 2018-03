Nº1 en zapatillas by Foot on Mars abre tienda en Fuengirola

El nuevo establecimiento ofrecerá una amplia gama de calzado, textil y complementos de diversas marcas como Adidas, Converse o Nike.

Los clientes podrán encontrar en sus 80 metros cuadrados de superficie toda la oferta de calzado, textil y complementos de Adidas, Asics, Converse, Havaianas, Le Coq Sportif, New Balance, New Era, Nike, Puma, Reebok, Skechers y Vans.

La tienda ha sido puesta en marcha por Juan José Jurado, que lleva 22 años en el sector del retail del deporte y que gestiona de forma directa diez puntos de venta multideporte, aunque ésta es su primera sneaker store. Un segmento en el que está diseñando su propio plan de expansión para abrir más puntos de venta Nº1 en zapatillas by Foot on Mars. .

Nº1 en zapatillas by Foot on Mars es el nuevo modelo de Twinner Iberia para sneakers y calzado sportwear que incluye otro lineal más deportivo de look casual, además de textil y complementos. En general, en las tiendas se ofrece un 80% de calzado, un 15% de textil y un 5% de complementos.

Con esta marca, la empresa zaragozana prevé alcanzar los 200 puntos de venta en los próximos cinco años. Dentro de este plan de expansión, se prevén nuevas aperturas en los próximo meses en las localidades de Adra, Andorra, Arteixo, Cádiz, El Barco, Elche, Estepona, Granada, Motril, Oiartzun, Portugalete, San Pedro del Pinatar, San Sebastián o Teruel, entre otras.

De momento, entre Nº1 en zapatillas y Foot on Mars, operan ya 46 puntos de venta en toda España, convirtiéndose en la cadena líder en sneakers en el país.

Twinner Iberia, con sede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), es una Central de Compras y Servicios (CCS) que agrupa actualmente a más de 400 establecimientos especializados en deporte en España, Baleares, Canarias y Andorra. En 2017, la facturación de la Central fue de 37 millones de euros, y las ventas de sus tiendas fueron superiores a los 120 millones de euros.

