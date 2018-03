Grupo Sesé impulsa su transformación digital llevando sus datos a la nube

Grupo Sesé ha alcanzado un acuerdo con Telefónica para ganar en flexibilidad de negocio llevando sus datos a la nube, además de reforzar su seguridad.

Este acuerdo permitirá a Grupo Sesé, empresa líder en el sector de la logística, ofrecer a sus clientes soluciones más rápidas y seguras con la máxima eficiencia, just in time.

Dentro de las acciones más importantes se encuentra la modernización del Centro de Procesadores de Cliente (CPD), que ha aumentado su rendimiento, aparte de haberse logrado reducir costes.

Además, todo el servidor de datos de cliente se ha llevado a la nube para ofrecer una flexibilidad absoluta -gracias a una plataforma que les permite crecer y decrecer según la carga de negocio-, y una mayor seguridad interna, ya que el sistema realiza copias continuas de la información.

La seguridad también se ha visto reforzada frente a posibles ataques de terceros, puesto que se ha procedido a la renovación de toda la seguridad perimetral para garantizar la máxima protección de los servidores. También se ha incluido un backup avanzado específico para bases de datos Oracle y para toda la plataforma VDC.

Grupo Sesé es una de las primeras empresas en realizar la migración de Oracle a un entorno virtual. Además, con la tecnología de Telefónica, la salida a Internet de los servidores está en la nube lo que aporta diversificación. En caso de que se produjera alguna incidencia en una de las cuarenta sedes, la información se volcaría de forma automática a otra red.

El acuerdo también comprende una mejora de los servicios móviles y de datos. En concreto, en los móviles, se han instalado 3.000 líneas ampliables según las necesidades, sistema de geoposicionamiento inteligente (Smart M2M) de la flota, Corporate IP Mobile para centralitas virtuales en varios centros de trabajo y otros sistemas secundarios.

Por su parte, en los servicios de datos, destaca MPLS para 40 sedes, todas con back up y expansión internacional si se requiere. Esta tecnología permitirá a la empresa dar una más rápida y mejor respuesta en caso de incidencias y trabajar con la máxima eficiencia, just in time, como reclaman los proveedores nacionales e internacionales.

