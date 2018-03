CerTest expone en China sus productos para diagnóstico de enfermedades infecciosas

La empresa zaragozana ha presentado en CACLP -China Association of Clinical Laboratory Practice Expo – para presentar sus productos y soluciones de diagnóstico de enfermedades infecciosas en humanos. También mostrará sus productos en Singapur.

En este certamen -que es la feria más importante destinada a la promoción y presentación de novedades en las áreas del diagnóstico in vitro y equipamiento clínico-, Certest Biotec ha presentado en su expositor propio todo el potencial, know how y resultados de sus cuatro líneas de negocio en materia de diagnóstico.

Estas cuatro unidades de negocio se corresponden con CerTest bioSCIENCE, centrada en biomateriales para inmunoensayos; CerTest Rapid Test, de ensayos inmunocromatográficos para la detección de patógenos en muestras fecales, respiratorias u orina, entre otros; CerTest Turbilatex, para la detección y cuantificación de marcadores tumorales e inflamatorios, y VIASURE Real Time PCR Detection Kits, que permite identificar los agentes patógenos causantes de enfermedades infecciosas mediante la amplificación de fragmentos de de DNA.

De estas cuatro líneas, la compañía ha mostrado los últimos productos desarrollados, además de los equipos necesarios para su puesta en marcha óptima.

Según ha explicado, Nelson Fernandes, director general de CerTest Biotec, "ésta ha sido una apuesta atrevida por nuestra parte, ya que ha sido nuestra primera experiencia como expositores en China, pero nos hemos encontrado con un espacio y un público muy receptivos hacia nuestras propuestas, que esperamos den resultados en un periodo breve de tiempo".

Además de esta feria, que ha contado con la participación de alrededor de 700 empresas, CerTest también tiene previsto estar próximamente en Singapur, del 2 al 4 de abril, en MEDLAB Asia Pacific.

PUBLICIDAD