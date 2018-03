Nº 1 en Zapatillas by Foot on Mars abre nueva tienda en Palma de Mallorca

La empresa aragonesa continúa con su plan de aperturas en 2018 con un nuevo establecimiento en Palma de Mallorca.

La nueva tienda, situada en la calle Jaime III número 6, cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados de los que, aproximadamente, la mitad son de tienda y el resto de almacén.

El establecimiento ofrecerá una amplia gama de calzado, textil y complementos de marcas como Adidas, Asics, Converse, Havaianas, Le Coq Sportif, New Balance, New Era, Nike, Puma, Reebok, Skechers y Vans.

Esta tienda ha sido abierta por Lorenzo Coll, que ya tiene dos tiendas multideporte y 13 zapaterías en Mallorca. Nº1 en zapatillas by Foot on Mars es el nuevo modelo de Twinner Iberia para sneakers y calzado sportwear, que también incluye otro lineal más deportivo de look casual, además de textil y complementos. De esta manera, este concepto de tienda se basa en un 80% de calzado, un 15% de textil y un 5% de complementos.

Esta apertura forma parte del proyecto de expansión de este nuevo modelo de Twinner Iberia SL, que prevé alcanzar los 200 puntos de venta en los próximos cinco años.

Entre las próximas aperturas se encuentran las tiendas de las poblaciones de Adra, Andorra, Arteixo, Cádiz, El Barco, Elche, Estepona, Fuengirola, Granada, Motril, Oiartzun, Portugalete, San Pedro del Pinatar, San Sebastián o Teruel, entre otras.

Entre Nº1 en zapatillas y Foot on Mars, operan ya más de 40 puntos de venta en toda España, convirtiéndose en la cadena líder en sneakers en el país.

