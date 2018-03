Gimeno dice que la reforma de Sucesiones se puede hacer en "tiempo récord"

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, está a la espera de la "decisión política" resultante del acuerdo para la reforma del impuesto de Sucesiones, según ha afirmado este viernes en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, donde ha señalado que técnicamente es posible presentar el proyecto de ley en un "tiempo récord", entre uno y tres meses.

Ha sido interpelado por el portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs), Javier Martínez, en una sesión parlamentaria en la que ha recordado que solo el Gobierno de España puede impulsar la reforma de la ley estatal que crea y regula este impuesto, exigiendo que "por fin" aborde esta iniciativa. La Comunidad Autónoma sí puede reformar algunos aspectos del gravamen para reducirlo.

Además, ha señalado que "ni 20 familias heredan más de un millón" cada año en Aragón, apuntando que en la Comunidad tiene que pagar un nueve por ciento de los que heredan, situándose el tipo efectivo, en 2016, entre el 6,56 y el 19,41 por ciento.

Ha traído a colación los informes de la UE sobre España que "nos dicen, simplemente, que necesitamos más ingresos verdes, más impuestos verdes, que terminemos con el caos" fiscal, señalando que se siente fracasado en materia de armonización.

Crecimiento

Ha afirmado que la política fiscal implementada por el Gobierno de Javier Lambán desde 2015 "no ha perjudicado para nada el crecimiento económico", añadiendo que las regiones vecinas que han bajado los impuestos han crecido "muchísimo menos" que antes.

Se ha remitido a un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), publicado este viernes, según el cual Aragón es la comunidad que más ha crecido en 2017, con un 3,6 por ciento del PIB.

La política fiscal de Aragón "no ha sido incompatible" con el crecimiento "porque no ha perjudicado la actividad empresarial, no hemos puesto problemas para la inversión", ha continuado Gimeno.

Sorprendente

Javier Martínez ha dicho que "la economía aragonesa está creciendo a un ritmo sorprendente", indicando que eso significa que, para el año próximo, la Hacienda autonómica contará con más ingresos porque cuando la economía crece se incrementa la recaudación fiscal por todo tipo de impuestos.

Ha pedido al consejero que facilite la tarea para llegar a un acuerdo sobre el impuesto de Sucesiones, advirtiendo de que quienes están pagando este impuesto son "los pobres y las clases medias".

