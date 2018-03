Amadeus eleva al 95% su participación en Hiberus Travel y ratifica su apuesta en el mercado vacacional

Amadeus IT Group ha anunciado hoy que ha aumentado su participación en Hiberus Travel IO Solutions, empresa de la que ya ostentaba un 24,88% del capital desde mayo de 2015, una operación que no cuantifica pero con la que ratifica su apuesta por el mercado de la distribución vacacional, un segmento potencial no solo en España.

En un comunicado, el proveedor tecnológico de servicios turísticos cifra en 7.500 millones de euros el potencia del mercado de la distribución vacacional solo en España. Amadeus explica que su incorporación encaja perfectamente en la oferta general de soluciones del grupo.

"Vemos un gran potencial en esta tecnología y, tras la adquisición, estamos deseando aumentar su adopción internacional y ayudar a otros touroperadores y distribuidores a mejorar sus operaciones y expandir sus negocios", señalan desde la firma tecnológica.

Hiberus Travel, que a raíz de esta operación pasará a denominarse Travel IMS, se beneficiará de las inversiones que Amadeus destina a I+D --5.700 millones de euros acumuladores desde el año 2004-- y de su extensa presencia geográfica en un total de 190 países. Tanto la dirección como el equipo actual de Hiberus Travel, integrado por 80 personas, seguirán trabajando para Travel IMS.

Grupo Hiberus, socio estratégico

Además de mantener el 5% restante del capital social de Travel IMS, el Grupo Hiberus Tecnología, será socio estratégico de la empresa y prestará servicios de software factory a Amadeus.

"Travel IMS cuenta con todos los ingredientes necesarios para convertirse en la principal plataforma de gestión de inventario turístico del mundo. Estamos encantados de seguir formando parte del accionariado y de asociarnos con Amadeus", ha afirmado el socio y director general del Grupo Hiberus, Sergio López.

Actualmente, Amadeus trabaja con más de 2.000 touroperadores en todo el mundo, que configuran y comercializan paquetes vacacionales. La integración con Hiberus Travel contribuirá a brindar apoyo a estos clientes para ofrecer su contenido de forma "más eficiente, diseñar paquetes más personalizados y ampliar su radio de distribución".

"La incorporación de Hiberus Travel supone la culminación de la exitosa colaboración mantenida en los dos últimos años", ha señalado el director general de Amadeus España, Fernando Cuesta, quien ha indicado que abre nuevas posibilidades de colaboración de cara al futuro.

