Los aragoneses están llamados a manifestarse contra el impuesto de sucesiones

La plataforma ciudadana ha convocado para este domingo nuevos actos de protesta en Zaragoza para pedir la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Unos actos que no cesarán no solo en Aragón, sino en el conjunto del país, hasta que no se elimine en España. Stop Sucesiones se muestra crítico con la propuesta del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de una posible modificación de este tributo en 2019.

El próximo domingo, día 18 de marzo, a las 12.00 horas, los aragoneses están llamados a una manifestación contra el impuesto de sucesiones, donaciones y plusvalías, en la plaza de España de Zaragoza para seguir presionando para que se suprima este tributo no solo en la comunidad aragonesa, sino en el conjunto de España.

Una manifestación que se prevé masiva, puesto que "se están desplazando de toda España para apoyar a Stop Sucesiones Aragón. Queremos hacer un llamamiento al ciudadano para que este domingo reivindique con la plataforma y los afectados" y muestren su rechazo al "expolio fiscal al que estamos sometidos", según ha explicado Eligio Taboada, presidente de Stop Sucesiones, a elEconomista.es

Eligio Tabeada, quien se ha desplazado ya este viernes a Aragón, ha manifestado que se va a seguir presionando en la comunidad aragonesa para la eliminación de este impuesto, ya que tras las modificaciones realizadas en Extremadura, Murcia y Andalucía, Aragón se ha convertido en la autonomía en la que más se tributa por este concepto. "Se paga una brutalidad".

Los actos reivindicativos no cesarán a pesar del anuncio realizado recientemente por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el que dejaba la puerta abierta a una posible modificación del impuesto de sucesiones y de donaciones en 2019. "Es un brindis al sol. Aragón no tiene que esperar un año para esta bonificación porque a día de hoy hay familias que pierden a sus familiares".

Una situación que ha llevado a que, por ejemplo, en Aragón, alrededor de 3.000 familias hayan tenido que renunciar a sus herencias en diez años por no haber podido hacer frente a este impuesto.

"Nuestro objetivo ultimo es la supresión a nivel nacional. Vamos a seguir haciendo presión en Aragón y en el resto de comunidades autónomas, incluso en Andalucía, donde se ha dado un paso más, al igual que en Extremadura, pero no es suficiente". Para conseguirlo, "ya estamos trabajando en Castilla y León, Cataluña y cerrando la entrada en la Comunidad Valenciana".

A partir del lunes, tras el acto de Zaragoza, desde Stop Sucesiones se empezará también a trabajar en la organización de más actos de protesta y en la presentación de mociones en los ayuntamientos para lo que se precisa la colaboración de partidos políticos. En el caso de Aragón, la plataforma tiene el compromiso del Partido Aragonés (PAR).

En la manifestación en Zaragoza también habrá alusiones reivindicativas en relación a la plusvalía con el fin de que se aplique la jurisprudencia en esta materia, además de pedir que "se devuelva lo que hasta ahora se ha cobrado".

