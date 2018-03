IDiA organiza un seminario sobre los usos empresariales del Blockchain

Este seminario permitirá abordar los usos empresariales de la tecnología Blockchain y los desafíos de negocio, entre otros temas.

IDiA ha organizado el seminario "Blockchain como solución a múltiples desafíos de negocio", que tendrá lugar el próximo día 7 de marzo en Etopía. Esta jornada, en la que también habrá un grupo de trabajo, permitirá abordar la aplicación de esta tecnología al ámbito empresarial.

Hoy en día, el Blockchain está de moda. Y es que esta tecnología que posibilita la existencia de las criptomonedas como Bitcoin puede cambiar radicalmente la operativa y modelo de negocio de muchos sectores. Por ejemplo, tan solo el hecho de permitir registros distribuidos, descentralizados e inmutables, junto con los llamados Smart Contracts, abre un mundo nuevo de posibilidades, según explican desde IDiA.

De acuerdo con la consultora Gartner, el blockchain ha superado ya el "pico de expectativas infladas" en su Hype Cycle de tecnologías emergentes de 2017. Un contexto en el que es el momento de asentar las expectativas reales de blockchain, en particular, y las llamadas Distributed Ledger Technologies (DLTs), de las que blockchain es el más famoso pero no único ejemplo.

A través del grupo de trabajo se tratará de dar respuestas a cuestiones como qué pueden aportar las DLTs a sectores tan diversos como el financiero, de seguros, la logística, la industria o servicios, cómo se integra con otras tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas o el 5G, qué problemastécnicos y regulatorios tiene y cómo afecta a los modelos de negocio.

Para resolver estas dudas, se propiciará el diálogo dentro del grupo de trabajo que tendrá como principales divulgar y formar sobre DLTs y blockchain, fomentar la comunicación entre beneficiarios y desarrolladores de la tecnología, buscar alianzas estratégicas entre socios y partners para la elaboración de prototipos y desarrollos sobre tecnología blockchain y posicionar a las empresas aragonesas como referentes en estas tecnologías.

Programa de la jornada

La primera reunión del grupo tendrá lugar este miércoles 7 de marzo. De forma previa se celebrará, bajo la programación de eventos TICBOX, una jornada abierta sobre la temática con ponentes de excepción.

El programa comenzará a las 10.000 con la ponencia "Blockchain como solución a múltiples desafíos de negocio" con Antonio Gonzalo The Valley Digital Business School Global Business Manager, Internet of Things en Telefónica Co-Founder y Organizador de Ethereum Madrid, think tank especializado en Blockchan.

También se hablará sobre "Casos de Uso implantados en la Industria" con Miguel Ángel Rojo, Blockchain Specialist, Deloitte, y de "Tendencias de futuro en BlockChain" con Ángel Gavín, Desarrollo de Negocio en GMV.

