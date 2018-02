Telefónica invierte 900.000 euros en llevar la fibra óptica a las empresas y hogares de Tarazona

La compañía ha realizado esta inversión con el fin de que más de 7.700 hogares y empresas de esta localidad zaragozana puedan tener las ventajas de la fibra óptica.

Esta invesión se ha realizado para el despliegue de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH) de Teléfonica, que permite disfrutar de mayores velocidades, contenidos audiovisuales en alta definición y videojuegos de última generación, además de tener la capacidad para conectar varios dispositivos a la vez con las mejores condiciones de velocidad y calidad.

Este despliegue de FTTH en la localidad zaragozana de Tarazona forma parte de las inversiones que Telefónica está llevando a cabo en Aragón en redes de nueva generación para acercarlas a hogares y empresas.

La fibra de Telefónica, a diferencia de otras tecnologías similares, llega hasta las propias oficinas de las empresas y hasta los hogares. De esta manera, no utiliza cobre o coaxial en el último tramo y, por tanto, no pierde velocidad porque no es compartida con ningún otro cliente. Además, cuenta con un ancho de banda ilimitado y simetría en la bajada y subida de datos.

