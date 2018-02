Lambán asegura estar dispuesto a reunirse con RAPA y la FAMCP para hablar sobre el ICA

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que está dispuesto a reunirse con la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para hablar del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Además, ha opinado que estos encuentros deberían realizarse "cuanto antes mejor".

Estas declaraciones las ha realizado este lunes en Zaragoza, después de que el domingo más de 3.000 personas, según datos de Delegación del Gobierno en Aragón, se manifestasen en la capital aragonesa contra el ICA. La protesta fue convocada por RAPA y su portavoz, Enrique Gracia, adelantó que pedirían este lunes a Lambán una reunión, con la única condición de que retirase la convocatoria de la comisión técnica del día 8, ya que "no conduce a ninguna parte".

El presidente de Aragón ha mostrado su respeto a todas las manifestaciones "legales" y que "no se producen con violencia". Ha afirmado que son "una expresión de la ciudadanía" y que "todo será tenido en cuenta".

Asimismo, ha remarcado que está dispuesto a mantener un encuentro con RAPA "cuanto antes mejor" y con la FAMCP, de quienes también ha recibido una solicitud. Sin embargo, al ser preguntado por la comisión técnica del día 8, ha respondido que "en estos tiempos" es "fundamental" que las partes se sienten "con voluntad de diálogo y, sobre todo, disposición a llegar a acuerdos".

"Me parece una mala idea suprimir foros que ya existen, esta mesa no nace como consecuencia de un designio unilateral del Gobierno, nace como consecuencia de un planteamiento de Podemos en la negociación previa el presupuesto, se constituye como respuesta a esa exigencia para modificar el impuesto y, por tanto, me parece contraproducente desconvocarla o simplemente anularla". Lambán ha insistido en que esta comisión "o cualquier otro foro de diálogo" es "cada vez más necesario".

Reforma

Javier Lambán ha recordado que el Gobierno de Aragón ya ha comentado su disposición a una reforma "en profundidad" del ICA: "Lo hemos repetido hasta la saciedad, además, hemos adelantado alguna de las líneas básicas de esas reformas, al menos en lo que se refiere a la posición del Gobierno, y nos hemos declarado dispuestos a toda clase de diálogos, a la participación en toda clase de mesas, a la búsqueda de acuerdos por todos los medios y sin ningún tipo de línea roja".

En este contexto, ha mencionado que el Ejecutivo autonómico tiene varios interlocutores y "opinantes", entre ellos la RAPA, pero "hay otros muchos y, al final, la reforma del impuesto no es un asunto que incumba en exclusiva al Gobierno". Ha agregado que el ICA fue aprobado por unanimidad por los grupos de las Cortes autonómicas, por lo que su modificación tiene que pasar por la misma vía.

Respecto a que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, acudiese a la manifestación de este domingo contra el ICA, ha remarcado que no tiene nada que decir sobre lo que haga. Además, ante preguntas de los medios de comunicación, ha señalado que Santisteve no le ha solicitado ninguna reunión, pero ha considerado que con quien debe reunirse es con la FAMCP, es decir, "con todos los alcaldes de Aragón", ya que se trata de un impuesto autonómico.

