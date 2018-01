PSA pone en jaque a la planta de Opel España: paraliza inversiones y deja en el aire el nuevo Corsa

La dirección de la empresa ha comunicado al comité de empresa en la reunión mantenida esta mañana la paralización de las inversiones en la planta de Opel España en Figueruelas (Zaragoza), además de dejar en el aire la fabricación de la nueva generación del Opel Corsa. La decisión de PSA se produce después de que ayer se suspendieran las negociaciones en el convenio colectivo. Desde los sindicatos se sigue apelando al diálogo para intentar llegar a un acuerdo beneficioso para empresa y trabajadores. Desde la dirección también se deja la puerta abierta a seguir dialogando. Mientras se desbloquean las negociaciones, los sindicatos han convocado una concentración para mostrar el malestar por la plantilla ante esta decisión. Desde el Gobierno de Aragón se mueve ficha y ha convocado a ambas partes a una reunión, que tendrá este jueves.

Día más que intenso en la planta de Opel España en Figueruelas (Zaragoza). Comité de empresa y dirección de la compañía han mantenido a primera hora de la mañana un encuentro, que fue convocado con carácter urgente por la empresa ayer, ante la suspensión de las negociaciones en el convenio colectivo.

Un encuentro en el que no se han trasladado buenas noticias para la factoría zaragozana. La dirección ha trasladado a los sindicatos la decisión de PSA de paralizar las inversiones en la planta de Opel España, además de dejarse en el aire la fabricación del nuevo modelo de Opel Corsa en Zaragoza –anunciado para 2019- para el que la compañía va a empezar a buscar emplazamientos alternativos.

A estas medidas planteadas se suma el comienzo de estudios para integrar las dos líneas de montaje en una sola en el medio plazo y la paralización del proyecto de ampliación de la capacidad de la nave de carrocerías. Tampoco Opel España optaría a inversiones en nuevos modelos.

Una paralización de proyectos que se ha comunicado a pesar de que en la factoría zaragozana ya se habían realizado estudios sobre las inversiones a realizar, aunque todavía no estaban cuantificadas.

La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. Desde el comité de empresa han asegurado no "compartir ni aceptar esta decisión unilateral", además de aclarar que la decisión adoptada por unanimidad en el seno del comité de empresa fue "de suspender que no romper unas negociaciones en las que la empresa solo quiere hablar de sus propuestas. Esa suspensión está condicionada a que la dirección acepte los condicionantes", que sobre todo pasa por la presentación de un plan industrial para las dos líneas de producción y los tres turnos de trabajo, por retomar este año el contrato relevo, la contratación de los 170 empleados que no han sido renovados por no aplicarse el contrato relevo, un plan de rejuvenecimiento para la plantilla y la incorporación en el convenio colectivo de los empleados de los niveles 6 y 7.

"El plan industrial es beneficio para la empresa y para los trabajadores", ha explicado la presenta del comité de empresa, Sara Martín, en declaraciones a elEconomista.es Precisamente, este plan industrial ha sido uno de los principales escollos en la negociación, puesto que desde los sindicatos se pedía su presentación para poder negociar el convenio colectivo, mientras desde la compañía se abogaba por alcanzar primero un acuerdo para luego dar a conocer dicho plan.

Diferencias importantes también ha habido entre ambas partes a lo largo de la negociación del convenio colectivo en materia salarial y condicionales de trabajo, a pesar de que desde la empresa había rebajado sus pretensiones iniciales, pero seguía incidiendo en ganar en competitividad y en reducir las diferencias con la planta de PSA en Vigo cifradas en un 17%.

A pesar de esta tensa situación, los sindicatos siguen incidiendo en la necesidad de seguir dialogando. "Las negociaciones no están rotas", incide Sara Martín, "están en suspensión". Desde la empresa también se apuesta por mantener la mesa de negociación y el diálogo, aunque de momento no se ha convocado ninguna nueva reunión. "Tenemos que empezar a hablar y sentarnos lo antes posible. En el comité estamos dispuestos a negociar en condiciones dignas para ambas partes", ha añadido la presidenta del comité de empresa.

Desde el comité de empresa, a través de un comunicado, también se ha instado "a la empresa a que reconsidere esa decisión tomada hoy y que acepte los condicionantes que nos permitiría volver a la mesa de negociación para tratar de alcanzar un acuerdo de convenio deseado por todos" y que pueda garantizar las inversiones y el futuro de la planta de Opel España y que "a la vez sea compatible con unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores".

Próximos movimientos

De momento, mientras se desbloquea la situación, el comité de empresa ha convocado a todos los trabajadores del turno de mañana y central a una concentración ante las oficinas de la compañía durante la pausa de bocadillo para "que sean conscientes del malestar de la plantilla", ha añadido Sara Martín. No obstante, no se descarta que puedan realizarse más actos de protesta que los sindicatos pondrán en común en los próximos días.

Ante la situación que se atraviesa en la planta de Opel España y las posibles consecuencias que puede tener para el tejido industrial y el empleo en Aragón, el Gobierno aragonés ha convocado a ambas partes a un encuentro que tendrá lugar mañana jueves.

