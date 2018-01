Las siete tecnologías clave para la transformación digital en el sector porcino

Al hablar de transformación digital siempre se piensa en industrias, factorías o empresas. Sin embargo, la tecnología puede aplicarse a otros muchos sectores de actividad como es el caso del agrícola y ganadero y, en concreto, en el porcino. Estas son las siete tecnologías que van revolucionar la producción porcina en los próximos años.

La transformación digital está llegando al sector del porcino en el que ya se han puesto en marcha interesantes experiencias, que permiten desde controlar mejor la salud y el bienestar de la cabaña porcina hasta reducir costes.

Son beneficios que vienen de la mano de tecnologías procedentes del mundo militar, así como de las llamadas de ciencia ficción. Unas técnicas que van a provocar un auténtico "tsunami digital", que supone una importante oportunidad para los productores.

"Hay distintas tecnologías de la transformación digital" para el sector porcino, según ha explicado Silvia Leal, experta en inno-liderazgo y transformación digital, quien ha participado en Zaragoza en el XVIII Foro Porcino Zoetis, a elEconomita.es

1. Realidad virtual y realidad aumentada: esta tecnología también puede aplicarse al porcino y a la ganadería. "Hay granjas en las que las vallas se sustituyen por hologramas de realidad aumentada y con ellas se consigue que los cerdos vean que están ahí" poniéndoles unas gafas. Esta tecnología, a día de hoy, no sustituirá al 100% las vallas, pero sí puede hacer ahorrar costes al productor porque, por ejemplo, al tener que transformar la explotación no habría que realizar las vallas internas. Aunque, inicialmente, puede parecer difícil que los cerdos lleven las gafas, no lo es. Además, en este tipo de tecnología se tiende a que "cada vez haya menos gafas y más lentillas".

2. Juegos digitales: esta tecnología puede tener diversas aplicaciones en este sector. Por ejemplo, "es una herramienta colaborativa entre científicos para desarrollar nuevas vacunas", pero también se puede emplear para "entender mejor al cliente y mejorar su experiencia".

3. Drones: los drones tienen también una interesante utilización en el porcino. Con ellos se puede hacer un control "de la salud de los animales a través de sensores térmicos". Una aplicación que es una de las más factibles para el sector "porque hoy en día nadie duda de la necesidad de los sensores".

4. Internet de las Cosas: el IoT igualmente se va a convertir en clave en el sector porcino, ya que va a permitir hacer un seguimiento del movimiento de los animales, vigilar su salud... De esta manera, se va a poder hacer una trazabilidad "desde la granja al tenedor".

5. Inteligencia Artificial: esta tecnología permitirá trabajar con la información recogida a través del Internet de las Cosas con el fin de "hacer predicciones sobre lo que puede pasar o bien hacer una gestión inteligente" sobre, por ejemplo, ajustar el alimento a las necesidades de cada animal. Así, se ahondará en el concepto de "granjas inteligentes".

6. Robotización: el sector porcino es otra de las áreas de actividad en la que se va a contar con robots, por ejemplo, en mataderos o para la atención al cliente. "Se debe tener en cuenta que hay cosas que un robot hace mejor que las personas, pero hay otras que no" como puede ser cortar jamón. Es una visión importante a tener presente porque se puede proporcionar una experiencia mixta.

7. Impresión 3D: con esta tecnología ya se están realizando impresiones de comida y de células animales. En la técnica de edición genética, cada vez hay más actividad de "investigadores para el desarrollo de órganos".

Son siete tecnologías importantes dentro de este "tsunami digital" en el que el problema no es tanto la tecnología "porque es relativamente barata. La sensorización no cuesta dinero" tan apenas. "Cada vez son más las granjas que ven que lo que pueden hacer no es una cuestión de dinero, sino de ingenio. Se puede innovar mucho con la tecnología".

