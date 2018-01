Los consumidores pagan por la fruta hasta un 1.000% más de lo que recibe el agricultor

Los fruticultores denuncian la situación que atraviesan en la fruta dulce de hueso. En la campaña de 2017 se han vendido frutas como el melocotón o la nectariana un 40% por debajo de los costes de producción. La diferencia entre el precio que paga el consumidor y lo que percibe el productor es del 1000%. Una situación que está poniendo en dificultades a los productores, que ya han comenzado a abandonar estas producciones.

El sector de la fruta en Aragón -al igual que otras comunidades productoras como Murcia o Cataluña- no atraviesa un buen momento. "La campaña de 2017 ha sido una de las peores en los últimos años, incluso peor que la de 2014 con el veto ruso", según ha explicado Vicente López, responsable del sector de la fruta de UAGA-COAG, a elEconomista.es.

En esta campaña, los precios que perciben los agricultores por la fruta no ha permitido cubrir costes. "Se ha vendido el melocotón y la nectarina un 40% por debajo de los costes de producción".

Una situación que el sector lleva arrastrando ya varias campañas. "Hace dos o tres años que está ocurriendo lo mismo. No es solo un problema coyuntural, sino también estructural" dentro de un sector en el que se está poniendo en jaque a muchas explotaciones -llegando algunos fruticultores a comenzar a abandonar esta producción-, y con las posibles afecciones negativas que tendría para el empleo porque en una campaña se tiene una necesidad de mano de obra de 15.000 empleos directos.

Vicente López, que no ha querido eludir la posible parte de culpa que puedan tener los fruticultores, ha explicado que uno de los principales problemas es la dependencia de la oferta-demanda y la imposibilidad de que los fruticultores puedan subir los precios como sucede en otras empresas y sectores de actividad para cubrir los costes. Sin embargo, fijar un precio mínimo no es una solución viable porque "no tienen sentido las políticas intervencionistas en un mercado libre". Tampoco solventaría la situación los derechos de producción, que se han eliminado en otros sectores como la leche.

"Se produce más de lo que se vende"

Pero también hay otros factores que explican esta situación como el aumento de las hectáreas. "Se produce más de lo que se vende, pero estas hectáreas no son del sector, sino del capital externo que ha invertido en él. En cuatro o cinco años se ha producido un aumento de las hectáreas del 17%".

Un incremento de producción que se ha experimentado mientras se registra una caída del consumo en España. "En los años de crisis cayó el consumo en Europa, pero en España sigue bajando". De hecho, en el año 2007, el consumo era de 6,5 kilos por persona y año en el país, mientras que en 2017 ha sido de 4 kilos por persona y año.

Este descenso del consumo responde a que en España "la fruta no está considerada un alimento de primera necesidad y es un postre que se puede sustituir". Además, "nos hemos dedicado a buscar variedades que son más atractivas a la vista y rentables en kilos, pero no son buenas de comer y esto hace que deje de consumirse".

Son un cúmulo de factores que se unen y a lo que también hay que añadir el diferencial entre el precio que paga el consumidor por la fruta y el que percibe el fruticultor. Este diferencial oscila entre un 300% y un 500%, pero "este año en algunos momentos ha llegado al 1.000%". Pese a ello, "el consumidor no se queja de lo que vale un café o una tapa, pero sí de lo que cuesta la fruta. Es una mentalidad que no es fácil de cambiar".

Ante esta situación y con el fin de impulsar el sector, los fruticultores piden medidas a corto, medio y largo plazo. Entre ellas, está la reducción a cero de los módulos de fruta en el IRPF de 2017, condonación de las cuotas a la Seguridad Social y devolución de las cuotas de los trabajadores desde mayo, recuperar el máximo porcentaje de subvención de ENESA para contratar el seguro de la fruta, reducir a nivel nacional 16.000 hectáreas de fruta con un plan de arranque financiado por los fondos de reserva de la PAC y establecer líneas de financiación bonificadas y créditos blandos para afrontar la futura campaña.

