Cerca de 170 trabajadores salen de la planta de Opel España

La decisión de la empresa de no aplicar el contrato relevo en 2018 y la no renovación de los contratos temporales ha supuesto la salida ya de 170 personas en la planta de Opel España en Figueruelas (Zaragoza). Son los primeros efectos de la medida comunicada en diciembre por la compañía en un momento en el que sigue sin haber avances en la negociación del convenio colectivo que, de momento, los sindicatos han suspendido para realizar asambleas y elaborar nuevas propuestas, mientras también se está a la espera de que se presente el plan industrial y de futuro de la factoría.

El año 2017 se cerró sin acuerdo en el convenio colectivo en la planta de Opel España en Figueruelas (Zaragoza) tras haberse acabado el período oficial de negociaciones dado por PSA y con el anuncio por parte de la compañía de su retirada del 6% de rebaja salarial para el primer año de vigencia del convenio y con el mantenimiento del resto de condiciones planteadas.

Pero diciembre también fue el mes del anuncio de que no aplicaría en 2018 el contrato relevo para los trabajadores nacidos en el año 1957 ni se renovarían los contratos temporales por no considerarlo necesario al no conocer los volúmenes de producción, entre otros motivos.

Y el año 2018 ha comenzado sin avances en la negociación del convenio colectivo, pero con las primeras consecuencias de la no aplicación del contrato relevo y la no renovación de los contratos temporales.

En concreto, ya se ha producido la salida de 170 trabajadores de la planta de Opel España, cuyo contrato finalizó en diciembre y que no ha sido renovado por no aplicarse el contrato relevo, según datos facilitados por fuentes sindicales a elEconomista.es

Además, la previsión es que puedan producirse más salidas en este mes de enero. En esta ocasión podrían ser alrededor de 20 empleados los que no renovarían su contrato si no se produce ningún cambio y la empresa no cambia su decisión de no aplicar el contrato relevo y de no renovar los contratos temporales.

Precisamente, la aplicación del contrato relevo y la renovación de temporales son una de las peticiones de los sindicatos para poder avanzar en el proceso de negociación en el convenio colectivo, así como la presentación de un plan industrial o la explicación de cuál va ser el futuro de la planta de Figueruelas, información que todavía no ha sido trasladada a los sindicatos en Opel España.

Esta situación, sumada a la falta de nuevas propuestas para negociar, ha llevado a los sindicatos a suspender las negociaciones -previsiblemente se retomarán la semana que viene-, porque "la empresa no ha realizado ninguna propuesta y está sobre la mesa de forma unilateral la no aplicación del contrato relevo y hay gente joven saliendo con contratos temporales" al no firmarse los contratos relevos y producirse también salidas de empleados que estaba previsto que trabajasen para los turnos de fin de semana, según ha explicado desde CCOO Aragón a elEconomista.es

Ante esta situación, desde el sindicato se plantean de "qué sirve el acuerdo si no hay un plan industrial. La pelota está ahora en el tejado de la empresa", han incidido.

De todos modos, mientras se producen movimientos en la empresa por parte de la dirección de la planta de Figueruelas o de PSA, los sindicatos siguen dispuestos a negociar y a llegar a acuerdos para lo que este fin de semana se van a mantener asambleas con los trabajadores para poder realizar nuevas propuestas.

Estas asambleas van a celebrarse el sábado en el caso de CCOO, CGT y de UGT. "Vamos a hacer asambleas con los afiliados este fin de semana para hacer una propuesta de contención de costes laborales", según han explicado desde UGT Aragón a elEconomista.es

Una vez realizadas las asambleas, que previsiblemente también se convocarán por OSTA, se producirá un nuevo encuentro el lunes entre todos los sindicatos para ver si se puede elaborar una propuesta conjunta o bien cada fuerza sindical presentará su propia propuesta sobre las que poder continuar las negociaciones con la empresa para intentar llegar a un acuerdo.

Un acuerdo que se resiste a pesar de la insistencia de PSA en la importancia de alcanzarlo para garantizar el futuro de la planta de Figueruelas, que es la única en la que no se han aplicado medidas de reestructuración.

Hoy mismo, PSA ha anunciado que va a recortar 1.300 empleos en Francia acogiéndose a la nueva reforma laboral aprobada por el presidente francés Emmanuel Macron. La fórmula elegida será la rescisión del contrato de forma voluntaria.

Recientemente, también PSA comunicó la supresión de 250 empleos en la planta de Vauxhall en Ellesmere Port, en Reino Unido, con el fin de reducir la actividad a un turno de trabajo y mejorar la eficiencia de esta factoría, entre otros movimientos ya realizados por la compañía tras la compra del negocio europeo de General Motors.

