Amigos de José Luis Iranzo solicitan que el subdelegado del Gobierno en Teruel les informe sobre el triple asesinato

Un grupo de varios amigos del agricultor y ganadero José Luis Iranzo, ha presentado formalmente una petición para reunirse con el subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, con la intención de que les informe sobre los hechos que llevaron a la muerte de miembro del sindicato agrario UAGA y de dos agentes de la Guardia Civil el pasado 14 de diciembre en Albalate del Arzobispo y Andorra a manos del exmilitar de origen serbio Norbert Feher, quien además está acusado de matar a varias personas en Italia.

El asesino confeso sobre el que pesaba un orden de busca y captura de Interpol acabó con la vida de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, el primero natural de Calanda, de 30 años, y el segundo, natural de Cádiz y de 38 años, pertenecientes ambos a la Comandancia de Alcañiz; y el civil José Luis Iranzo, natural de Andorra y de 39 años, quien era nieto del afamado cantador de jota José Iranzo, conocido como el Pastor de Andorra, fallecido a los 101 años en noviembre de 2016.

El portavoz de este colectivo de amigos del ganadero asesinado, Javier Artigas, ha manifestado que "tenemos muchas preguntas, creemos que hay muchas cosas que no se han hecho como se tienen que hacer y queremos que nos hagan caso".

Artigas ha indicado que "nadie nos ha mandado una respuesta oficial para hablarnos o comentarnos ninguna cosa; es lo que vamos viendo por algunos medios de comunicación, de declaraciones que hacen pero no estamos de acuerdo, están diciendo cosas que desde nuestro punto de vista no son verdad".

Ha añadido que "el otro día leímos de que habían avisado a la población de que no salieran a coger olivas o no fueran a cazar y eso e algunos municipios; de la gente con la que hemos hablado nadie tenía esta información y en los ayuntamientos me imagino que tampoco porque nadie nos ha dicho nada de esto".

Indignados

Javier Artigas ha subrayado que "estamos bastante indignados. Ahora, parece que es una cosa que la quieren dejar pasar, como si nadie tuviera responsabilidad, como si no hubiera pasado y nosotros pensamos que la gente tiene que tener la explicación que nos merecemos", ha exigido.

Sobre la investigación judicial que se lleva a cabo Artigas ha reconocido que está bajo secreto de sumario, pero ha dicho no entender el por qué y ha confiado en recibir explicaciones en la reunión que mantendrán. "Después seguiremos, no queremos que esto se quede así", ha avanzado.

Artigas ha recordado de José Luis Iranzo que "yo hablé con él el martes y ya decía que este señor estaba entrando en varios sitios, que el asesino había entrado en Albalate, en varios mases, todo el mundo estaba con preocupación; no tenemos información de que era tan peligroso".

"Queremos una explicación de todo el dispositivo que dicen que montaron, pero ese dispositivo nosotros ni lo entendemos, ni lo vemos; un dispositivo que asesina a tres personas, que casi se les escapa, lo cogieron en un pueblo lejos de allí donde había pasado todo y de milagro, no se que tipo de dispositivo es ese, no lo entendemos", a recalcado.

Muchos días

"Lo que sentimos, nosotros como estamos en un medio rural, como estamos en pueblos pequeños, no se nos tiene en consideración, que como el resto de ciudadanos merecemos. Queremos ser igual que los demás, no más pero, por lo menos igual", ha demandado.

"No sabemos porque José Luis fue allí, si sabían que era o no un tipo peligroso porque, a veces, dicen que sí lo sabían, después que no, porque su padre estaba allí y los trabajadores también; si era tan peligroso cómo dejan a una patrulla de unos chavales y a José Luis ir allí sabiendo que podía ser tan peligroso", ha preguntado.

"En los pueblos estamos desprotegidos" ha observado para apuntar que nunca se había producido una desgracia de este tipo. "Viene un poco grande así de nuevo, pero pensamos que en los pueblos estamos abandonados", ha remachado.

Javier Artigas ha explicado que no sienten miedo, sino rabia porque creen que no tenía que haber ocurrido. "Habían pasado muchos días desde el día 5 --cuando dos personas resultan heridas por disparos de un arma corta-- hasta cuando mataron a José Luis y a los dos guardias civiles --el día 14--". "Creo que se tenían que haber puesto muchos más medios de los que dicen que se pusieron", ha opinado.

Responsabilidades

Los amigos de José Luis Iranzo han estado acompañados por el responsable de la AUGC en Teruel, Cristóbal Soria, quien ha manifestado que "si existe responsabilidad tanto política como de dentro del Cuerpo, que es muy dura, nosotros no lo vamos a ocultar; si existe un error es un error y si alguien tiene que hacerse cargo de que ha metido la pata o no se han hecho los deberes en tiempo y forma, que así sea".

Ha apostillado que la Guardia Civil es una institución jerarquizada. "Aquí nadie mueve un pie si no viene una orden desde arriba, una jerarquía, un subdelegado y un delegado del Gobierno".

"En cuanto terminen las investigaciones y se levante el secreto de sumario, ahí se podrá ver si alguien no ha hecho los deberes, tendrá que asumirlo, nosotros no nos vamos a esconder", ha reiterado.

Ha señalado que "cuando se hace una operación muy buena enseguida se apuntan jefes, políticos, para recibir medallas y loas; en esta no se ha apuntado nadie".

Cristóbal Soria ha exigido que el autor de estas muertes "cumpla la mayor pena en España sin eludir a la justicia española porque la italiana es más beneficiosa", ya que 'Igor el ruso' está acusado de matar a varias personas en Italia.

También se ha referido a uno de los guardias fallecidos que deja pareja con más de doce años de convivencia sin estar casado y ha confiado en que no tenga ningún problema para recibir ayudas y pensiones, ha concluido.

PUBLICIDAD