UAGA confía en que se levante, en breve, el secreto de sumario del caso del triple asesinato de Teruel

El sindicato agrario UAGA se ha personado como acusación popular en las diligencias previas seguidas contra Norbert Feher como asesino confeso de los dos agentes de la Guardia Civil, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, y del agricultor y ganadero José Luis Iranzo el pasado 14 de diciembre en Albalate del Arzobispo y Andorra (Teruel). Los responsables de UAGA han confiado que se levante, en breve, el secreto de sumario.

Este miércoles, el secretario general de UAGA en Aragón, José Manuel Penella, y el abogado del sindicato agrario, Pablo Martínez, han presentado un escrito ante el registro del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Alcañiz, en el que solicitan personase como acusación popular en las diligencias previas seguidas contra el exmilitar serbio, conocido también como 'Igor el ruso', encarcelado en el Centro Penitenciario de Zuera.

La finalidad de UAGA con este trámite procesal "necesario" es poder acceder a la información del caso una vez que se levante el secreto del sumario. "Espero que no sea tarde y que el juez lo decida pronto", ha indicado el responsable de este sindicato, José María Penella.

En declaraciones a Europa Press, Penella ha explicado que el objetivo de personarse es para "ver si las cosas se han hecho bien o no del todo bien". "Tenemos la sospecha de que se podría haber hecho más y no se hizo lo suficiente dada la peligrosidad del asesino confeso", ya que días antes del triple asesinato habría herido presuntamente a dos vecinos de la comarca con un arma corta.

"Solo de esta manera lo sabremos y luego se tomarán otras decisiones porque en función de lo que sepamos ya no pediremos explicaciones, sino que pediremos responsabilidades, si viene al caso", ha avanzado.

Por su parte, el abogado de UAGA, Pablo Martínez, ha contado que tras realizar este trámite procesal se pueden mostrar como parte del procedimiento y "pedir que se levante el secreto de sumario porque no hay motivo para prolongarlo dado que el asesino es confeso y además está encarcelado".

"No consta que haya otras personas involucradas" en el triple asesinato, ha indicado Pablo Martínez. "Aunque no lo pidamos entendemos que no se tiene que prolongar mucho tiempo, como mucho dos meses", ha considerado.

"Pueden denegarnos la petición de levantamiento de secreto de sumario, por lo que esperaremos un plazo prudencial y, si no, lo solicitaremos", ha aclarado.

Triple

Este exmilitar de origen serbio, conocido como 'Igor el ruso', de 36 años, está acusado, además, de matar a varias personas en Italia. Tras su detención en la madrugada del 15 de diciembre y permanecer unos días en el Centro Penitenciario de Teruel fue trasladado el pasado 20 de diciembre a la cárcel de Zuera (Zaragoza).

El asesino confeso sobre el que pesaba un orden de busca y captura de Interpol acabó con la vida de los guardias civiles, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, el primero natural de Calanda, de 30 años, y el segundo, natural de Cádiz y de 38 años, pertenecientes ambos a la Comandancia de Alcañiz; y del civil José Luis Iranzo, natural de Andorra y de 39 años, agricultor y ganadero y que era miembro de UAGA.

