CEOE Aragón afirma que los salarios irán creciendo con la recuperación económica

El presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, ha manifestado que la subida salarial "está viniendo a la par que la recuperación económica", estando previsto que sigan creciendo en las empresas que ya han compensado pérdidas de los años de crisis.

El presidente de los empresarios aragoneses ha recordado que el Gobierno central ha planteado un incremento del 4% del Salario Mínimo Interprofesional. "La previsión en esta legislatura o al principio de la siguiente, si no hay cambios, es ir subiendo el salario mínimo interprofesional a 12.000 euros al año. Pocos convenios están por debajo" de esta cantidad.

El presidente de CEOE Aragón ha adelantado que los salarios van a tener un crecimiento como este año y el pasado en aquellas empresas que estén en mejor situación económica, pero ha recordado que todavía hay un 40% que no tiene equiparadas sus cuentas todavía y no ha compensando las pérdidas tras los años de crisis. "En las que no suban los salarios, se seguirá luchando por mantener la empresa y el empleo".

