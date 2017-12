La incertidumbre de Cataluña y la presión fiscal lastrarán el crecimiento económico de Aragón

Rueda de prensa de CEOE Aragón. Foto: Eva Sereno

CEOE Aragón prevé que la comunidad aragonesa cierre el año 2017 con un crecimiento del 3,1%, que caerá al 2,4% en 2018. Entre los principales factores que influirán en este menor dinamismo se encuentra la situación de Cataluña. Además, los empresarios también alertan la elevada presión fiscal, que dificulta la atracción de inversiones y la generación de empleo.

Aragón podría acabar el año creciendo entre el 2,9% y el 3,1%. Un ritmo que no se prevé para 2018, ejercicio en el que CEOE Aragón estima que la economía aragonesa crecerá en torno al 2,4% por la moderación mundial, pero también por otros factores con una incidencia directa en la economía como es la situación de Cataluña.

La incertidumbre que se vive en la comunidad vecina será uno de los principales factores que lastrará el crecimiento económico de Aragón. "En 2017, no va a haber una gran incidencia porque la alarma llegó a partir del 1 de octubre y luego, con el artículo 155, hubo más tranquilidad", según ha explicado Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón, durante la presentación del "Avance Económico 2017", que realiza la organización empresarial anualmente.

Sin embargo, se prevé que la afección se pueda producir en 2018 en la comunidad aragonesa, que es el principal cliente y proveedor de Cataluña. Una autonomía con la que mantiene fuertes relaciones económicas históricas y que superan en la actualidad los 16.000 millones de euros.

"La salida de las empresas con cambio de domicilio social no ha tenido afecciones", pero cuestión diferente es el cambio de domicilio fiscal, que "ya tiene connotaciones económicas" y podrían producirse en función de la situación que se produzca tras las elecciones celebradas hoy, cuyos "resultados no son muy alentadores. La gran mayoría de las empresas catalanas hubieran querido un resultado distinto en las elecciones por las manifestaciones realizadas y del presidente de la Cámara de España. No se han despejado incertidumbres".

Una situación que afecta no solo a las empresas aragonesas, sino también a las catalanas. "Cataluña ha perdido una generación y necesitará una generación para recuperarse. Las multinacionales con planes para 2018 los han paralizado. En estos momentos, no hay ninguna que esté planteando inversiones en Cataluña". Unas inversiones, además, sobre las que hay probabilidades de que tampoco vayan al resto de España, sino "a otros países con mejores condiciones económicas". Además, las más de 3.000 empresas que han cambiado el domicilio social, ya no tienen su centro de decisión en Cataluña y "será difícil que nuevas inversiones se hagan allí".

La previsión es que, principalmente, "las empresas que venden más fuera de Cataluña irán tomando medidas y las que se vean fuera de la Unión Europea y les afecten, por ejemplo, los aranceles, porque si no se dejará de ser competitivo. Las empresas continúan con sus planes de contingencia y en la línea de continuar con sus planes según lo que vean", ha añadido Callizo.

Las primeras estimaciones apuntan a que las afecciones por la situación de Cataluña supondrán una caída del crecimiento económico de entre el 0,2% y el 1,2% en España. "Es una horquilla grande por la gran incertidumbre". Un impacto negativo en la economía que se dejará sentir más intensamente en Aragón por las relaciones comerciales existentes.

Bajar la presión fiscal

Junto con la situación de Cataluña, otro de los factores que preocupa a los empresarios aragoneses y que está teniendo un impacto económico negativo en la economía es la elevada presión fiscal. De hecho, Aragón es, a día de hoy, la comunidad autónoma con los impuestos más altos, lo que frena la actividad empresarial, la atracción de empresas y la creación de empleo.

"Es significativo que Aragón no haya tenido más implantación de empresas" por la situación de Cataluña al ser una comunidad limítrofe y las relaciones comerciales existentes, ha manifestado Fernando Callizo.

Además, con algunos impuestos, se pueden estar mermando la recaudación como es el caso del impuesto de hidrocarburos. "En dos años, se han dejado de vender 46,5 millones de litros" que, si se hubieran vendido, se habría recaudado 8,9 millones de euros por IVA. Teniendo en cuenta la recaudación de hidrocarburos y lo no ingresado por IVA por la no venta de estos millones de litros, se podría "tener una incidencia plana o negativa".

Efectos negativos sí ha tenido este impuesto en sectores como las empresas de transporte y de logística. Al ser Aragón, una comunidad de paso, se percibe que ha disminuido la actividad de mantenimiento de los camiones, aparte de verse también afectados otros sectores como la recaudación.

"En ningún momento, el mundo empresarial se ha planteado no pagar impuestos. No nos vamos al extranjero para no pagar. Cumplimos con ellos nos guste o no. Queremos pagar impuestos", ha añadido el presidente de CEOE Aragón, quien ha incidido en que "tenemos que ser atractivos y generar riqueza. La empresa tiene que ser productiva porque nuestros competidores están en cualquier parte de mundo".

"No hay más vuelta que ser atractivos" para atraer empresas y más inversiones, que permitan generar más empleo y poder tener así una presión fiscal más baja, una base de cotización más alta y una mayor calidad de vida para todos los aragoneses, aparte de poder financiar servicios públicos e infraestructuras clave para la comunidad como la Travesía Central por los Pirineos, proyecto que el "Gobierno de Aragón tiene aparcado y, si nosotros lo aparcamos, nadie va a venir a demandarlo desde fuera".

