Opel España no aplicará el contrato relevo y no renovará contratos temporales en 2018

Estas medidas, que afectan a alrededor de 600 personas, han sido planteadas hoy por la empresa en la reunión que se ha mantenido con los representantes sindicales con el fin de intentar llegar a un acuerdo en la organización y condiciones de los 18 turnos de trabajo que la planta de Opel España en Figueruelas (Zaragoza) necesita para hacer frente a la producción y en el convenio colectivo.

Una reunión que ha finalizado sin ningún tipo de acuerdo y sin avances, pero en la que sí se ha comunicado a los sindicatos novedades importantes para la planta de Figueruelas (Zaragoza) para el año 2018, que los representantes de los trabajadores coinciden en no comprender y en no secundar.

Entre estas medidas está la no aplicación del contrato relevo para el año 2018 a aquellos trabajadores nacidos en el año 1957. Una medida que podría afectar a más de 400 empleados veteranos que no tendrían la opción de salir de la fábrica y que, en consecuencia, conllevaría la no incorporación de otras tantas personas para cubrir esos puestos de trabajo.

Su adopción es justificada por Opel España porque desde la empresa se asegura que este año no tiene ninguna necesidad de aplicar el contrato relevo por no saber los volúmenes de producción, entre otros factores.

Además, la empresa también ha comunicado que no se van a renovar contratos temporales, lo que afectaría a alrededor de 200 personas, que se incorporaron recientemente a la plantilla para los nuevos lanzamientos de los modelos como el Citröen Aircross.

La no renovación de estos contratos temporales se debería también a la menor producción que se espera en la línea de producción del Opel Corsa, que sería debida a la falta de disponibilidad de una serie de accesorios para estos coches para los meses de enero y febrero. Ante la imposibilidad de realizar este trabajo, la empresa ha explicado que no necesita a estos empleados.

Estas dos medidas, que afectarían de forma conjunta a alrededor de 600 empleados, han sido rechazadas por los sindicatos, que no comprenden ni ven que los argumentos de la empresa sean justificación suficiente.

"Nos hemos opuesto frontalmente y pensamos que tenemos que seguir negociando, si no es este jueves, a la vuelta de las vacaciones", explican desde UGT a elEconomista.es Desde el sindicato, además, van a trabajar en una propuesta de reducción de costes que se presentará tras las vacaciones de Navidad.

Desde CCOO han indicado que "la reunión ha ido francamente mal. La dirección ha dicho que el plazo para acabar la negociación regular era el día 15 de diciembre y que no hay retorno". Además, este sindicato también rechaza las medidas que se les han anunciado, sobre todo, teniendo en cuenta que el contrato relevo, ya se tenía pactado. "Argumentan exceso de plantilla y el excedente de 200 personas", han manifestado a elEconomista.es

Desde este sindicato se ha incidido en la tensión que se ha producido en el encuentro en el que la empresa ha relacionado la no renovación de los 200 contratos con la falta de acuerdo para organizar los 18 turnos de trabajo que Opel España precisaría para afrontar el volumen de producción de 2018.

La previsión era que estos trabajadores -según les ha indicado la empresa- se incorporasen a este sistema de turnos para el que no hay acuerdo. Esta incorporación tampoco se hubiera podido producir aunque se hubieran dado las condiciones técnicas. Además, estaba prevista la contratación de más personas por lo que desde Opel España se ha apremiado a alcanzar un consenso.

Los sindicatos, que mantienen las propuestas de solución que presentaron en la anterior reunión, siguen mostrando su disposición a negociar y abordar la congelación salarial para intentar llegar a un acuerdo, que no comprenden que no se haya producido ya cuando todos los sindicatos mantienen una postura bastante unitaria en la mayoría de los puntos. "Parece que es la empresa la que pone líneas rojas", aseguran desde CCOO. De momento, los sindicatos se reunirán mañana para intentar acercar más las posturas de cara a próximas reuniones, según han informado desde UGT.

