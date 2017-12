Turmeon Weed, el primer vermut en el mundo elaborado con cannabis

La aragonesa Bodegas Jaime ha creado este nuevo vermut con el que vuelve a revolucionar el vermuteo tras lanzamientos pioneros y punteros como el vermut con miel o con frutos rojos. Ahora la empresa ha dado un paso más con el lanzamiento de Turmeon Weed, que está elaborado con cannabis. Un producto que se lanzará tanto en el mercado español como en el internacional en el que Bodegas Jaime continúa creciendo con la entrada en 2018 en China.

Turmeon Weed. Este es el nombre elegido por Bodegas Jaime para "bautizar" su último lanzamiento que consiste en un vermut que ha sido elaborado con cannabis y que cuenta con los mismos botánicos que un vermut tradicional y otro más especial que, evidentemente, es el cannabis.

Un ingrediente que sorprende a primera vista, pero que tiene secreto en su utilización. "No toda la marihuana es cannabis. Es cáñamo de un proveedor de la Alpujarra granadina, que recibe ayudas de la Unión Europea. Es un producto que se usa para venderlo para infusiones, chocolates, cervezas...", según ha explicado Martín Jaime, manager de Bodegas Jaime y creador de Turmeon, a elEconomista.es

Y, ahora, también se utiliza para este vermut, que ha supuesto todo un reto en su elaboración y que se ha convertido en el único vermut del mundo de cannabis, ya que se conoce la existencia de recetas desde hace 100 años en Italia, pero no hay ningún producto en el mercado.

El Turmeon Weed contiene un cáñamo medicinal muy bajo -del 0,1%- en tetrahidrocannabinol (TCH), que es el principal constituyente psicoactivo del cannabis, pero alto en canabidol (CBD), sustancia esta última que tiene una gran cantidad de propiedades medicinales.

El proceso de elaboración de este vermut, cuya idea nace de una broma en los Santos Inocentes, se centra en en extraer primero, con el vino blanco y el alcohol, los aromas del cáñamo y en hacer la maceración con cannabis durante una semana. La extracción del cáñamo es directa. Después se extraen los 34 botánicos -canela, clavo, ajenjo, vainilla o dictamo de creta, entre otros-, en un licor de 50 grados y luego se ensamblan.

"La elaboración es más compleja que la del resto de vermuts de Turmeon", añade Martin Jaime, quien explica que "me he enfrentado a un gran reto, ya que el TCH es el que contiene la gran parte de los aromas característicos del cannabis, son terpenos, por lo tanto he tenido que buscar otros elementos para que el vermut nos recuerde a ese olor". Esto se ha conseguido con tres botánicos: limón, tomillo o lúpulo. Además, el color verde se obtiene de la clorofila natural.

Un producto innovador que, nuevamente, va acompañado de una innovadora imagen, que está basada en unas hojas de marihuana, que se abren y se cierran, apostando otra vez por los kinesiogramas en las botellas para crear el efecto óptico de movimiento.

Este producto se comercializará tanto en el mercado nacional como en el internacional. En concreto, se podrá encontrar principalmente en tiendas gourmet, licorerías y vinotecas, aparte de introducirse en el canal horeca. En los mercados internacionales también se venderá como es el caso de Estados Unidos, así como en otros mercados. "En cuanto nos aprueben la fórmula lo comercializaremos. Ya tenemos clientes interesados". Además, se venderá también en la Unión Europea y en países como Reino Unido e Italia, aparte de en Rusia donde también ha generado un gran interés. "Nuestro target son los consumidores de vermut. La gente busca cosas nuevas".

El vermut Turmeon Weed con cannabis se introducirá en los mercados exteriores, aprovechando la red comercial que ya tiene Bodegas Jaime y a través de la que también se comercializan en otros países sus creaciones anteriores de vermut premium como el Turmeon Honey y el Turmeón Rosé, que se suman al vermut clásico, blanco y original.

"Nuestro vermut está presente en nueve países. Al finalizar el año estaremos en 15". Una cifra que se prevé aumentar porque la previsión es que a principios de 2018 también estén presentes en otros mercados como China. "Hemos hecho catas y les gusta el producto, aunque tenemos que hacer un gran trabajo para explicar lo que es el vermut".

El vermut Turmeon cuenta con una gran aceptación en los mercados internacionales. Las exportaciones suponen el 60% de la producción en valor y el 30% en volumen. Entre los principales mercados están los de Bélgica, Holanda, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Finlandia y Rusia.

Dentro de España, Turmeon se vende en 11 autonomías y en la ciudad autónoma de Ceuta. En el año 2016, se produjeron 23.000 litros de vermut y la previsión es cerrar 2017 superando este dato.

