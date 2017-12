Nueva apertura de Nº1 en Zapatillas en Barcelona

La empresa aragonesa ha abierto una nueva tienda en Granollers (Barcelona) con la que suma ya 15 puntos de venta.

Esta nueva tienda Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars de Twinner Iberia -que está situada en el número 1-2 de la Plaza de l'Oli de Granoller-, cuenta con una superficie de 60 metros cuadrados de superficie.

En ella, se exhibe una amplia oferta de calzado, textil y complementos de Adidas, Asics, Converse, Havaianas, Le Coq Sportif, New Balance, New Era, Nike, Puma, Reebok, Skechers y Vans.

Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars es el nuevo modelo de Twinner Iberia para sneakers y calzado sportwear que también incluye otro lineal más deportivo de look casual, además de textil y complementos. En líneas generales, este concepto de tienda ofrece, aproximadamente, un 80% de calzado, un 15% de textil y un 5% de complementos.

Esta apertura, con la que la marca suma 15 puntos de venta, forma parte del proyecto de expansión con el que está previsto alcanzar los 200 puntos de venta en los próximos cinco años. De momento, se prevén nuevas aperturas en los próximos meses en las poblaciones de Alagón (Zaragoza), Tuy (Pontevedra), El Barco, Cangas de Morrazo (Pontevedra), Oiartzun, Adra o Palma de Mallorca, entre otras.

Nº1 en zapatillas by Foot on Mars es una enseña de gestión vertical promovida por Twinner Iberia. El plan estratégico de esta nueva cadena pretende superar los 200 puntos de venta en el plazo de cinco años.

Además de este nuevo concepto de zapatillas de deporte y moda, la Central de Compras y Servicios Twinner Iberia, cuenta actualmente con casi 400 puntos de venta bajo la enseña Twinner (con oferta multideporte o de especialización en diversas disciplinas y producto performance) y Foot on Mars (sneaker's stores de calzado de moda).

Twinner Iberia, que tiene su sede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), es una Central de Compras y Servicios (CCS), que agrupa actualmente a cerca de 400 establecimientos especializados en deporte y moda en España, Baleares, Canarias y Andorra, bajo las enseñas comerciales de Twinner, Foot on Mars y Número Uno en Zapatillas by Foot on Mars. En 2016, la facturación de la Central fue de más de 30 millones de euros, y las ventas de sus tiendas fueron superiores a los 90 millones de euros.

