PSA inicia la reestructuración en las plantas de Opel

PSA ha comenzado la reestructuración y la aplicación de políticas de ajustes en las plantas de Opel en Europa. Unas primeras medidas que no se están aplicando en la planta de Opel España en Figueruelas (Zaragoza), pero en la que sí se están planteando ajustes en la negociación del convenio colectivo que son rechazados por los sindicatos como la rebaja salarial del 6% en el primer año y cuatro de congelación del sueldo.

PSA se ha tomado muy en serio hacer que Opel abandone los números rojos y que estos se conviertan en números negros. Tras la presentación del plan PACE!, la compañía ya ha comenzado a aplicar medidas de reestructuración y ajustes en las diferentes factorías en Europa, según se ha puesto de manifiesto en el foro europeo.

Unas medidas económicas que no se están aplicando a día de hoy en la planta de Opel España en Figueruelas (Zaragoza), pero en la que sí se han planteado algunos ajustes bajo el paraguas de ser aún más competitivos y con la intención de que vengan más inversiones a esta factoría.

Estas primeras medidas se están planteando en la negociación del convenio colectivo. La propuesta de la empresa recoge una rebaja salarial del 6% en 2018 y cuatro años de congelación del sueldo, además de la reducción y eliminación de algunos pluses, entre otras medidas.

Unos planteamientos sobre las que la empresa sigue incidiendo en la necesidad de que esta propuesta sea la base sobre la que negociar en la mesa negociadora del convenio colectivo, a pesar de haber sido rechazada por los sindicatos en anteriores reuniones.

En el encuentro mantenido hoy entre sindicatos y dirección, nuevamente se ha incidido en esta propuesta por parte de la dirección, mientras que los sindicatos mantienen hasta ahora una posición lejana a esta plataforma, según han indicado fuentes sindicales a elEconomista.es

"Los sindicatos estamos dispuestos a negociar pero hay puntos en los que estamos muy lejos", han añadido las mismas fuentes. Entre ellos, está la propuesta salarial y la vigencia del convenio de cinco años, período que es considerado excesivo por los sindicatos.

Otra de las principales diferencias se centra en la fecha límite para llegar a un acuerdo. Desde la empresa, desde el inicio de la negociación, se ha manifestado su intención de llegar a un acuerdo antes de finales del mes de diciembre, habiendo fijado la fecha límite el día 15 de este mes.

Una premura que no es secundada por los sindicatos que "no vemos esa prisa", a pesar de ser conscientes de las necesidades que tiene Opel España para el año 2018 de trabajar los sábados por la mañana y por la tarde ante la carga de trabajo. No obstante, ahora se ha dejado la puerta abierta a que pueda organizarse de otra manera diferente la flexibilidad laboral frente a los 18 turnos inicialmente propuestos.

Ante la falta de acuerdo, los sindicatos se reunirán este viernes "para pensar y que todos los sindicatos puedan exponer sus ideas y ver si todos podemos ir a una" con el fin último de presentar propuestas a la compañía. Tras este encuentro, se volverá a mantener una nueva reunión con representantes de la empresa para intentar llegar a un acuerdo.

