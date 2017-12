Jornada para empresas interesadas en la digitalización hacia la Industria 4.0

Aragón Digital Innovation Hub ha organizado una jornada, que está dirigida a las empresas interesadas en la digitalización hacia la Industria 4.0.

Esta jornada, que tendrá lugar el día 14 de diciembre en la sede de ITAINNOVA, es la primera que organiza Aragón Digital Innovation HUB (Aragón DIH), junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Enterprise Europe Network (EEN).

La plataforma de innovación digital en HPC-Cloud y Sistemas Cognitivos en Robótica, Logística y Procesos Industriales Inteligentes (Aragón DIH), cuenta con los organismos de investigación, los centros de competencia, las empresas y clústeres innovadores, así como con las agencias de fomento empresarial y las autoridades competentes necesarios impulsar la Estrategia Aragón Industria 4.0 (AI4.0).

Unos recursos que se darán a conocer en el transcurso de esta jornada, que también permitirá que las empresas participantes mantengan una reunión bilateral con el representante del CDTI para obtener asesoramiento personalizado.

La jornada comenzará con un acto de presentación, que correrá a cargo de Ángel Fernández, director de ITAINNOVA y coordinador de Aragón DIH. Tras su intervención, será el turno de Enrique Pelayo, del National Contact Point en CDTI, que presentará el programa ICT WP 2018-2020 (H2020), prestando especial atención a la llamada 'Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms'.

Las principales líneas tecnológicas de ICT WP son las tecnologías para la digitalización de la industria europea, infraestructuras de datos europeos, Internet del futuro, 5G y ciberseguridad, aparte de digitalizar y transformar la industria y los servicios europeos: centros y plataformas de innovación digital.

En el acto también intervendrá Ignacio Hernández, coordinador del Consorcio ACTIS, para hablar sobre los servicios de Innovación de la Enterprise Europe Network, la mayor red de apoyo a la pyme, y del Instrumento Pyme, herramienta de financiación de la Unión Europea que ha sido diseñada específicamente para la pequeña y mediana empresa.

Aragón DIH tiene, como socios fundadores, al Instituto Aragonés de Fomento (IAF), la Universidad de Zaragoza, representada por el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA), coordinador de la iniciativa.

