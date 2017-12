CCOO y UGT advierten de los efectos que tiene el convenio colectivo de Opel en sector del automóvil

Los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT en Aragón, Manuel Pina y Daniel Alastuey, respectivamente, han criticado la última propuesta realizada por la dirección de empresa de Opel en el marco de la negociación del convenio colectivo. Han asegurado que es "inasumible" y han advertido de los efectos negativos que podría tener un acuerdo así en el sector del automóvil de Aragón.

La empresa, entre otras cuestiones, ha propuesto reducir un seis por ciento los salarios del personal incluido en el convenio, en 2018, y congelarlos desde 2019 a 2022. Las dos partes están emplazadas a volver a reunirse este miércoles, 13 de diciembre.

En una rueda de prensa, este lunes, en Zaragoza, Manuel Pina ha apuntado que las propuestas que ha planteado la dirección de la compañía son "innegociables" e "incomprensibles". Ha incidido en que los representantes de CC.OO. en la planta de Figueruelas tienen "todo el apoyo" de la central sindical, pero ha recordado que la negociación tiene que seguir en el ámbito de la empresa.

En este contexto, los líderes sindicales también han mostrado su preocupación por la repercusión que pueda tener sobre el sector del automóvil en Aragón, del que dependen 25.000 trabajadores, y en el resto de la región.

Manuel Pina ha recordado los efectos negativos que tuvo sobre el resto del país que en 2010 se redujese el suelo de los empleados públicos en un 5 por ciento. Por ello, ha temido que se repita esa situación en Aragón si se bajan los salarios en Opel.

"Este tipo de negociaciones siempre altera la situación, y no para bien, esperemos que se pueda reconducir la negociación con un convenio colectivo normalizado, pero ha sido un mal inicio, no acabo de entender las relaciones empresariales que se exponen para proponer semejantes medidas", ha aseverado.

Ha defendido que, con esta propuesta, todas las fábricas de Alemania, de Francia, de Italia o de Gran Bretaña habría que cerrarlas, puesto que tienen unos costes laborales "muchísimo más altos" que "cualquier fábrica" de España. "Sin embargo, en la mayoría de los casos estamos hablando de que allí no sólo tienen mucha producción de coches, sino que también tienen la investigación, el desarrollo y el diseño de esos coches".

Salir de la crisis

"No podemos salir de la crisis pensando que todo tiene que recaer sobre los honorarios para reducir costes, sencillamente una sociedad no se puede mantener así", ha señalado Daniel Alastuey. Ha incidido en que la compañía tendría que pensar en reducir los costes aumentando la productividad y cambiando la forma de trabajar, pero es algo que "no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores de la propia empresa, de las contratas y de todos", dado que se trataría de "una profundización en la crisis".

Ha considerado que el Gobierno central tiene "tres llaves importantísimas" para lograr elevar "el tono salarial" del país: "Una la subida del salario mínimo interprofesional, la política salarial de sus propios empleados públicos y las pensiones". Ha incidido en que si estos pilares suben su poder adquisitivo los salarios se "recuperarán".

"No creo que los miembros del comité de empresa de Opel se haya vuelto ahora locos" y, "como tantas veces han hecho, sabrán ajustar la negociación colectiva a las necesidades". Ha agregado que hacía "muchos años" que no veía una propuesta de partida en la negociación así.

"Esto de las negociaciones antiguas de empiezo ofreciendo menos cinco para llegar a dos no lo había visto desde hace muchísimos años, este país aprendió a negociar y ya las posiciones de partida son menos alejadas". Por ello, ha supuesto que, "al final", cuando se vean "las cuentas, las necesidades", será posible llegar a un acuerdo entre la empresa y el comité.

PUBLICIDAD