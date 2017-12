Las Cortes de Aragón piden impulsar el uso de podas agrícolas como biomasa

El objetivo es que los agricultores aprovechen las podas y el arranque de sus plantaciones como fuente de energía para lo que reclaman al Gobierno de Aragón planes de fomento para impulsar este uso.

La medida se ha planteado en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a través de una proposición no de ley, que ha contado con el voto unánime de las diferentes formaciones políticas.

Esta iniciativa ha sido presentada por Ciudadanos de la mano de su diputado Jesús Sansó con el fin de que los arranques y las podas de las plantaciones en la comunidad aragonesa no terminen como quemas en los propios campos.

De esta manera, ha añadido Jesús Sansó, el objetivo es que "se aprovechen como fuente de energía". Una utilización sobre la que el diputado ha manifestado que podría, incluso, "generar algún ingreso a los agricultores".

En la actualidad, alrededor del 80% de las podas son trituradas o quemadas, mientras que el resto se emplea como leña tradicional o en las calderas de astillas.

Desde el grupo del PP, su diputado Ricardo Oliván, ha manifestado que "será el mercado el que decidirá si este tipo de inversiones son viables o no. Pero esto no quita para poner en valor estas cuestiones y poco a poco apostar por renovables", mientras que el diputado socialista Herminio Sancho ha abogado por "intentar aprovechar" estos recursos, aunque "la rentabilidad económica no es tan favorable. Estamos en una nueva economía y no puede ser de otra manera".

La diputada Marta de Santos, de Podemos, ha explicado durante su intervención que "la biomasa es una de las mejores fuentes de energía por las que se puede apostar en Aragón. Tiene mucha importancia en la imprescindible transición energética".

Además, la portavoz del PAR en este campo, Lucía Guillén, ha manifestado que "todo este tipo de iniciativas, por suerte, siempre se han aprobado por unanimidad. La biomasa es un recursos muy importante en nuestra Comunidad al que no se le saca todo el rendimiento que debería".

Finalmente, desde el grupo mixto, Patricia Luquin (IU) ha abogado por "ser capaces de aprovechar un potencial que a veces no nos creemos. Se necesita apoyar un impulso más contundente que nos va a beneficiar a todos".

