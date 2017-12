Trabajadores de Opel rechazan la propuesta de convenio de la dirección y piden otra que sea asumible

Los representantes de los trabajadores de Opel en España han rechazado la oferta que ha realizado la dirección de la compañía en la negociación del convenio colectivo y han pedido a la empresa que ponga encima de la mesa otra que sea asumible. Se trata del primer acuerdo laboral de estas características que las dos partes afrontan tras la compra de la filial europea por parte del grupo francés PSA.

La dirección de Opel España ha propuesto esta semana a los trabajadores reducir un 6 por ciento los salarios del personal incluido en el convenio de 2018 y congelarlos desde 2019 a 2022. Ha abogado por reducir los pluses de festivos y nocturnidad, suprimir el de calendario especial, subir de 15 a 18 los turnos de una línea, incluir el sábado por la mañana como "un día más de trabajo" y considerar el sábado por la tarde jornada flexible. Al conocer esta oferta, el comité de empresa la ha calificado de "inasumible" por lo que ha convocado este miércoles asambleas de trabajadores en las que se ha acordado rechazarla.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta del comité de empresa, Sara Martín, ha explicado que ha sido una reunión "breve" en la que se ha trasladado el "mandato" de las asambleas de trabajadores de rechazar la propuesta. "Consideramos que es inasumible para los trabajadores de Opel", ha insistido.

Ante esta situación, han instado a la empresa a "reflexionar" sobre este tema. Los representantes de la compañía les ha dicho que sí que lo van a hacer y les han instalado a lo mismo, porque han subrayado que la situación es "muy distinta" a la que había anteriormente con General Motors. "La parte social les hemos dicho que estábamos dispuestos a seguir negociando un convenio, pero realista para los trabajadores", ha destacado.

Por su parte, la secretaria general de Industria de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Aragón, Ana Sánchez, ha insistido en que la empresa tiene que presentar otra propuesta, ha recalcado que las negociaciones no están rotas pero que la oferta "no es asumible". En este contexto, ha agregado que los representantes de los trabajadores todavía no han entrado en marcar sus líneas rojas y esperan a que sea la empresa la que les envíe otro documento.

PUBLICIDAD