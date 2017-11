El PP critica que el alcalde se enfrenta al Debate del estado de la ciudad "sin hacer los proyectos de 2016"

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha criticado que el alcalde, Pedro Santisteve, se enfrenta al Debate del estado de la ciudad --los próximos 4 y 5 de diciembre-- "sin hacer los proyectos de 2016".

Azcón ha lamentado que a la "confrontación, radicalización y extremismo" del equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), se suma la "incapacidad" en la gestión de los problemas del día a día y para "sacar sus propios proyectos, tengan o no consenso". "Confío en que el alcalde "hable el lunes de estos asuntos porque yo le preguntaré", ha avanzado.

Para Azcón, el equipo que lidera Santisteve "es el Gobierno de la soledad buscada y de la confrontación como estrategia de gobierno" y ha reiterado que su principal problema es la "incapacidad para sacar adelante los proyectos".

Ha observado que en el último mes se ha producido una "gestión exprés de ZEC" que le ha llamado la atención respecto a "lo poco hecho en el año" y lo ha comparado con el "mal estudiante de la noche de antes del examen".

Seis proyectos

Azcón ha relatado que el alcalde llega al Debate del estado de la ciudad de 2017 con los deberes sin hacer que él mismo se puso porque hace las mismas promesas del debate de 2016, entre ellas ha citado seis: la compra de energía eléctrica; un plan de comercio de barrios; la recogida selectiva de basura orgánica; el eje este-oeste con al línea 2 del tranvía; el plan de la movilidad eléctrica; y la Oficina contra el fraude y la corrupción.

Sobre la compra directa de energía eléctrica por el Ayuntamiento, Azcón ha recordado que el alcalde lo último que dijo es que los servicios municipales la estaban ultimando y "un año después no se sabe nada" y en el presupuesto hay una "exigua" partida de 100.000 euros para ese objetivo.

Respecto a la Estrategia de barrios comerciales ha aseverado que "no hay absolutamente nada. Es una promesa vacía y sin una sola media de enjundia".

En cuanto a la recogida selectiva de materia orgánica ha apuntado que se prevé para mayo de 2018 y se ha preguntado cuanto tiempo necesita ZEC para deducir que precisan de legislaturas de 7 años.

Del impulso del eje este-oeste ha dicho que lo único es que han presentado es un plan integral en San José, pero sin partidas económica para sostener que es una "tomadura de pelo". "Hablan de la segunda línea del tranvía después de paralizar ellos los estudios y ver que es inviable economicamente".

Sobre el plan de movilidad eléctrica --"que lo plantea el alcalde después de oír al PP"-- ha matizado Azcón, ha señalado que Santisteve hizo una promesa que ha quedado en "agua de borrajas". Zaragoza "es la más retrasada" en introducir vehículos eléctricos o ECO y no hay ni un solo bus eléctrico, aunque se han prometido dos unidades en pruebas en el 2018 o 2019 cuando ya lo han implantado muchas ciudades.

"Aparte de sus viajes podría ir a ciudades y testear las tecnologías punteras que ya se aplican", ha opinado. Azcón ha comprobado que en las bases de ejecución presupuestaria se recogía que todos los vehículos municipales fueran eléctricos, pero ese apartado se ha eliminado en el 2018, además "todos los coches que se han comprado son contaminantes".

Hay 50.000 euros la partida para el plan de estrategia de la movilidad eléctrica, ha indicado para lamentar que el alcalde es "incapaz de impulsar el vehículo eléctrico en 2017" cuando para el PP es un asunto "central" y está siendo uno de los "grandes fracasos a pesar de que es uno de sus proyectos estrellas".

En cuanto a la Oficina contra el fraude y la corrupción Azcón ha recordado que el alcalde dijo que antes de acabar el 2016 presentaría el proyecto a los grupos, pero "ha tardado un año y la partida de 220.00 euros de este año no se ejecutado nada y en 2018 no existe".

"Debe explicar por qué las grandes propuestas se han quedado en caldo de borrajas y por qué les cuesta una eternidad sacar proyectos cuando en otras ciudades se desarrollan con normalidad", ha comprobado Azcón.

"Haremos más preguntas, que no sabrá responder, pero de la ralentización y del fracaso de los proyectos no dirá ni una palabra" ha augurado Azcón. "Ojalá me equivoque, pero creo que de lo que dijo en 2016 y del estado de los proyecto no dirá ni mu", ha concluido.

PUBLICIDAD