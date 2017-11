Conferencia del Embajador de Canadá en España sobre un mundo más sostenible

El Embajador de Canadá en España, Matthew Levin, impartirá este jueves en el CMU Miraflores la conferencia 'Working towards a more inclusive prosperous and sustainable world'.

Este será el tema de la conferencia y posterior debate que se abrirá con los asistentes y que se desarrollará en inglés a partir de las 19,00 horas en el CMU Miraflores de Zaragoza.

El embajador, que ocupa este cargo desde septiembre de 2016, se graduó en Artes en la Universidad de Manitota, en Canadá, y tiene un master en Economía Internacional del Monterrey Institute of International Studies (California, Estados Unidos).

Antes de incorporarse al servicio exterior, enseñó literatura inglesa en la Universidad de Milán, en Italia, y trabajó para Amnistía Internacional en Canadá.

En su trayectoria profesional, también destaca la carrera diplomática dentro de la que ha ocupado puestos de responsabilidad en Ottawa como Jefe de Gabinete de Viceministro de Asuntos Exteriores. También ha estado destinado en América Central, Washington y Moscú y ha desempeñado la máxima representación de su país como Embajador en Cuba y Colombia.

La conferencia cuenta con el patrocinio y colaboración de Ibercaja y con la colaboración de Proeduca.

PUBLICIDAD