Nº1 lleva a Cáceres las zapatillas de moda con la apertura de una nueva tienda

La nueva tienda de N1 en zapatillas by Foot on Mars ofrecerá una amplia oferta de calzado, textil y complementos de diversas marcas como Adidas, Converse, Havaianas o Reebook, entre otras.

En este establecimiento también se podrán adquirir productos de otras marcas como Asics, Le Coq Sportif, New Balance, New Era, Nike, Puma, Skechers y Vans. Todas estas marcas estarán disponibles en los 100 metros cuadrados que tiene esta nueva tienda de exposición y de venta al público.

El nuevo establecimiento, que está puesto en marcha por el empresario Rodrigo Almeida, está situado en la calle Urbano González, número 6, de Navalmoral de la Mata.

Esta tienda es la tercera que el empresario pone en marcha bajo esta enseña, sumándose a los locales de Don Benito, de 70 metros cuadrados, y de Mérida de 50 metros cuadrados. Además, se está trabajando en una nueva apertura de N1º en zapatillas by Foot on Mars de 70 metros cuadrados en Zafra.

Este mismo empresario también gestiona una tienda Foot on Mars en Cáceres a la que añadirá otra próxima apertura en Don Benito, donde está previsto que abra una nueva tienda de 100 metros cuadrados.

Nº1 en zapatillas by Foot on Mars es el nuevo modelo de Twinner Iberia para calzado sportwear que también incluye otro lineal más deportivo de look casual, además de textil y complementos. Con este concepto de tienda se ofrece, aproximadamente, un 80% de calzado, un 15% de textil y un 5% de complementos.

Estas aperturas se enmarcan dentro del proceso de expansión de este nuevo modelo de negocio con el que Twinner Iberia SL prevé alcanzar los 200 puntos de venta en los próximos cinco años.

De momento, se prevén nuevas aperturas en los próximos meses en las poblaciones de Alagón (Zaragoza), Tuy (Pontevedra), La Garrucha (Almería), Granollers (Barcelona), El Barco y Cangas de Morrazo (Pontevedra), entre otras.

Hasta el momento, bajo la firma Nº1 en zapatillas y Foot on Mars operan ya 40 puntos de venta en toda España, siendo la cadena líder en sneakers en el país. Por su parte, Foot on Mars es una enseña de gestión vertical promovida por Twinner Iberia, que aspira a convertirse en la primera cadena de zapatillas de moda a nivel nacional.

Twinner Iberia tiene su sede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y se define por ser una Central de Compras y Servicios (CCS), que agrupa actualmente a cerca de 400 establecimientos especializados en deporte y moda en España, Baleares, Canarias y Andorra, bajo las enseñas comerciales de Twinner, Foot on Mars y Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars. En 2016, la facturación de la Central fue de más de 30 millones de euros y las ventas de sus tiendas superaron los 90 millones de euros.

