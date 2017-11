Grupo Oroel crece de la mano de la innovación y las exportaciones

La empresa zaragozana, especializada en prendas especiales o de protección, se ha convertido en referente en el sector por su apuesta en la I+D+i a la que destina una media de 150.000 euros anuales. El desarrollo de nuevos productos ha permitido a la empresa crecer, al igual que las exportaciones, que hoy en día suponen alrededor del 25% de su facturación.

Innovar en el sector textil y de la confección no es fácil porque "hay mucho comerciante" que se centra en comprar y vender, incluso en el sector de la moda, y "poco empresario industrial, que piense en la generación de riqueza y en crear empleo". Sin embargo, "la I+D+i es fundamental para el sector", según ha explicado Luis del Corral, director general de Grupo Oroel, a elEconomista.es

Y Grupo Oroel es un claro ejemplo de la importancia de la innovación en el sector. "De las empresas que nacieron a la vez que nosotros en España, no queda ninguna", aunque el camino para la empresa, con sede en La Muela (Zaragoza) no ha sido tampoco fácil porque "el problema de la I+D+i en nuestro sector es que hay siempre un competidor español o europeo que copia el producto inmediatamente, en pocos meses, y lo saca más barato". Aparte está el handicap de las patentes porque "con cambiar seis cosas, como el puño, ya no está patentado".

Pese a estos problemas, Grupo Oroel ha hecho de la I+D+i su principal estandarte desde que comenzase su actividad en 1980, siendo clave en su crecimiento. "Realmente mi idea al montar la empresa con 27 años fue porque oigo que General Motors viene a Zaragoza y no había ninguna compañía para dar respuesta" a la ropa de trabajo que necesitaban.

"Al principio era más la necesidad de desarrollar un producto para la satisfacción del cliente y obtener más clientes que el concepto de conocimiento", pero posteriormente se vio que todo el esfuerzo se recuperaba económicamente y que se alcanzaba un nivel en el que Grupo Oroel "nos conocían por lo que fabricábamos. Con siguientes proyectos ya fuimos conscientes del campo de investigación".

La I+D+i sigue estando presente en la empresa que está inmersa en nuevos proyectos para lanzar prendas especiales que llegarán al mercado próximamente. Una apuesta en la que colaboran de forma activa con Aitex y en la que invierten entre 150.000 y 200.000 euros al año solo para laboratorios.

Salto internacional

Las prendas especiales o de protección también han permitido a la empresa abrir los mercados exteriores. "Siempre hemos exportado", aunque las ventas al exterior se intensificaron a raíz de la crisis del año 2008. En la actualidad, la empresa exporta alrededor del 25% a diferentes países como Colombia, Perú y Chile, que son mercados importantes para el Grupo Oroel. Tan solo en Chile, más de 4.000 personas usan el vestuario de la firma.

Además, la empresa vende sus prendas en Europa, en concreto, en los países de Portugal, Francia, Bélgica y Alemania, y se realizan algunas ventas puntuales en la República de Sudáfrica.

El siguiente paso es aumentar las ventas al exterior para lo que Grupo Oroel apuesta por consolidar y aumentar las exportaciones en los países en los que ya están presentes con el fin de alcanzar el 50% de ventas exteriores en el horizonte del año 2020. Una mayor presencia internacional que se asienta bajo el concepto de globalizar: "conseguir tener los mismos productos en todo el mundo".

Tanto la innovación como las exportaciones han impulsado el crecimiento de la compañía, sobre todo en los últimos años, y les ha permitido superar anteriores crisis económicas y los baches y vaivenes del mercado. La previsión es cerrar el año 2017 con una facturación de alrededor de 8 millones de euros, llegando prácticamente a duplicar los anteriores ejercicios. De cara a los próximos años, Grupo Oroel prevé mantener su crecimiento puesto que los contratos y pedidos con las empresas se formalizan para un período de entre tres y cinco años.

Grupo Oroel, que tiene entre sus clientes a empresas como Enel, Repsol, Cepsa o Gas Natural Fenosa entre otras, tiene su sede central en Zaragoza, además de contar también presencia en Colombia y en Marruecos, país este último en el que se localiza la producción y en el que se cuenta con una plantilla de 120 personas. En sus instalaciones zaragozanas de La Muela, la compañía tiene las oficinas y su centro de I+D+i, sumando un total de 30 empleados, de los que 25 son titulados superiores.

Innovación no solo en prendas

Grupo Oroel no solo ha aplicado la innovación a las prendas especiales o de protección. La empresa también ha introducido importantes innovaciones en su modelo de negocio como es el caso del renting o del alquiler. "Es también una forma de I+D porque este mercado se desconocía" en el sector.

Una experiencia que Grupo Oroel ha dado a conocer en una jornada organizada por FITCA (Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón) centrada en las 'Claves en la innovación en el sector textil, confección, marroquinería y moda' en la que la compañía también ha explicado tres proyectos concretos de innovación.

Entre ellos, destacan las prendas para los trabajadores de las cabinas de pintura de General Motors para que el traje no dejase pelusillas ni polvo en la chapa del coche; las protecciones para trabajadores del sector eléctrico para evitar quemaduras -su desarrollo se tuvo en cuenta en la normativa europea-, o el traje para poder atravesar el fuego a raíz de la muerte de once bomberos forestales en Guadalajara y con el que se ha conseguido eliminar las quemaduras de tercer grado y reducir en un 12% las de primer y segundo grado.

