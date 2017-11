Cobo (ANFAC) destaca que la industria de la automoción debe ser "flexible" y "competitiva"

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y director de Opel España, Antonio Cobo, ha destacado que la industria de la automoción debe ser "flexible" y "competitiva". No obstante, ha remarcado que dicha competitividad no debe estar centrada sólo en los costes laborales.

Los representantes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, de Sernauto, de KPMG España y del Clúster de Automoción de Aragón han mantenido este lunes un encuentro con la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, a la que la han trasladado su Agenda Sectorial.

Antonio Cobo, quien ha hablado como portavoz de las organizaciones que han participado en esta cita, ha explicado que en 2012 se decidió elaborar una hoja de ruta para tratar de llegar este año a los tres millones de vehículos, a la situación máxima de capacidad de España, una cifra que aunque no se ha podido alcanzar sí que se está cerca.

"Este año creemos que estaremos muy similar al año pasado, por encima de los 2.800.000, pensábamos dar el paso y haber llegado a los tres millones de vehículos, pero no ha sido posible". Ha achacado el hecho de que no se haya alcanzado esta cifra a la situación de inestabilidad que ha generado el Brexit o la situación política de Turquía.

El paso siguiente, ha continuado, es mantener la industria de la automoción en el país y trabajar en que tenga "futuro" y sea "competitiva". Precisamente para ello se ha creado la citada Agenda Sectorial, impulsada desde toda la industria del automóvil, es decir, en un trabajo conjunto entre fabricantes y proveedores.

Este documento ya se presentó en Madrid, con la presencia del ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno central, Luis de Guindos, y ahora se llevará a distintas Comunidades autónomas en las que el sector tiene presencia. La primera en recibir esta presentación ha sido Aragón.

20 medidas

En esta Agenda, la industria recoge 20 medidas para el año 2020 que son "líneas de actuación estratégicas" para "crear un futuro" en el sector. Antonio Cobo ha recordado que España es el segundo fabricante del automóvil en Europa.

Estas líneas de actuación estratégica se resumen en: productividad, flexibilidad, logística, fiscalidad de la financiación, desarrollo de conocimiento para el impulso de la Industria 4.0, internacionalización y regulación legal de la industria.

Sobre la flexibilidad, Cobo ha incidido en que el sector compite con la industria "del mundo" y con "todos los fabricantes". "Actualmente en el norte de África se están montando cuatro fábricas de automóviles y nosotros tenemos que ser competitivos". Así, ha considerado que es necesario marcar la ruta para lograrlo y ha insistido en que hay que adaptarse a las peticiones que realiza el mercado y a los picos de demanda y consumo.

Ha matizado que la competitividad de la industria se centra, entre otros aspectos, en adaptarse a la situación del mercado. "No quiero hablar de la parte salarial solamente porque no es todo el paquete competitividad, tenemos tendencia a pensar que ser competitivos se consigue solamente con los sueldos, pero no, hay muchísimas cosas que impactan muchísimo más que la propia masa salarial que también es importante". Al respecto, también ha citado la electrificación del automóvil y la adaptación a la Industria 4.0.

Sobre el vehículo eléctrico ha asegurado que su fabricación ya se está realizando, pero que su utilización masiva depende de los clientes, de la sociedad y de las "buenas decisiones" de los gobiernos, que tienen que trabajar en fomentar y facilitar su uso.

Respecto a lo que puede aportar el Gobierno de Aragón a esta Agenda, el presidente de ANFAC ha opinado que "seguro" que hay iniciativas logísticas y actuaciones concretas que el Ejecutivo puede "apoyar decididamente", como abrir caminos a los puertos del Este y a los del Norte "y muchas actuaciones".

Sector altamente comprometido

El director general de SERNAUTO, José Portilla, ha precisado que la automoción es un sector altamente comprometido con la innovación. En este sentido, ha detallado que el año pasado los proveedores invirtieron en I+D+i el 4 por ciento de su facturación (1.350 millones de euros), el triple que la media industrial. Para seguir manteniendo este liderazgo y afrontar con éxito los retos que se presentan, están recabando el apoyo de las administraciones estatal y autonómicas tanto en investigación, desarrollo e innovación como en internacionalización.

El gerente de KPMG en España, Alfonso Villegas, ha señalado que en 2016 la industria de automoción en España alcanzó 87.000 millones de euros en facturación o el récord histórico de más de 37.000 millones de euros en valor de lo exportado, aunque se debe seguir trabajando en la senda de la Agenda Sectorial, siendo esencial la coordinación integral de todos los agentes económicos y sociales implicados. La industria española de automoción ocupa el tercer puesto del entorno europeo en competitividad y el objetivo es ser reconocidos como el segundo país más competitivo sobre la base de la fortaleza innovadora, el capital humano y la capacidad exterior.

Por su parte, el presidente del CAAR, Benito Tesier, ha puntualizado que para impulsar la inversión en formación y capacitación de los trabajadores ya están avanzando conjuntamente con el Gobierno de Aragón a través de programas formativos ad hoc para el sector y en modalidad dual, y con el proyecto de la fábrica de aprendizaje.

Objetivo final

La consejera ha afirmado compartir el objetivo final de las propuestas del sector para ganar competitividad y en definitiva crear riqueza y empleo, dada la importancia de esta industria en la Comunidad Autónoma. La automoción cuenta con 1.200 empresas en Aragón y supone el 30 por ciento del empleo en el conjunto de la industria y más de un tercio de las exportaciones en la Comunidad, con un peso del 6 por ciento en el Producto Interior Bruto (PIB) regional y 25.000 puestos de trabajo.

Gastón ha sostenido que desde Aragón poco se puede hacer, por ejemplo, para mejorar las fórmulas de contratación, excepto expresar su opinión a favor del empleo de calidad, si bien se ha comprometido a prestar toda la colaboración del Departamento en otras materias de su competencia sobre las que ya se viene trabajando y que tienen posibilidades de mejorar, concretamente en innovación, internacionalización y formación, todo ello dirigido a favorecer la consolidación y el crecimiento de las industrias fabricantes de vehículos y componentes de la automoción y atraer nuevas inversiones.

Ha apostillado que en esta legislatura se ha conseguido un gran avance y se seguirá impulsando otro campo clave para la competitividad también de la automoción; la logística con una visión integral, que incluye la intermodalidad de los medios de transporte y la mejora de la conectividad --sobre lo que ha recordado los acuerdos alcanzados con los puertos de Valencia o Barcelona-- y de las infraestructuras ferroviarias --para lo que aprecia receptividad del propio Ministerio de Fomento--.

Asimismo, ha anunciado que, dentro del proceso abierto del Diálogo Social, se va a retomar a partir de enero la constitución de la Mesa Aragonesa de la Automoción, para la que cuentan con los fabricantes de vehículos y sus proveedores de componentes, la propia planta de Opel y los sindicatos, así como con representantes de los ámbitos implicados en innovación, internacionalización o formación y de la Universidad.

La Agenda Sectorial de la Industria de la Automoción, ha añadido, puede ser el documento base para los trabajos de esta mesa, que se regionalizarán para la consecución de los objetivos marcados en Aragón.

