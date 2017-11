Aragón prevé recaudar 170 millones por el Impuesto de Sucesiones en 2017

El Gobierno de Aragón ha recaudado unos 146 millones de euros por el impuesto de Sucesiones durante los tres primeros trimestres del año y la previsión hasta final de año es superar los 170, aproximadamente, pagando el 17 por ciento de los herederos, lo que equivale volver a los niveles de 2014, según ha avanzado este jueves el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, quien esta tarde ha participado en un acto del PSOE sobre este gravamen.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno ha señalado que de las 43.000 autoliquidaciones llevadas a cabo, un total de 35.000, el 83 por ciento, no pagan, y sí lo han hecho 7.300. Ha añadido otro dato: de los Grupos I y II, formados por cónyuges e hijos, solo han pagado 1.797 personas, "un número muy reducido" pese a que "existe una sensación como si pagara todo el mundo" cuando en realidad "la mayor parte no pagan porque no tienen patrimonio para ello".

"No puede ser que bajemos los ingresos y encima queramos gastar más", ha aseverado el consejero, quien se ha mostrado abierto a un debate sobre este asunto.

"Hay que hacer reformas en el impuesto" de Sucesiones, ha subrayado Fernando Gimeno, quien ha explicado que este gravamen es "muy antiguo" ya que se reguló en 1987 "y el nivel de renta y patrimonio de los españoles ha cambiado de una forma muy importante". Ha animado a replantearse los niveles de exención, lo que tiene que regular el Estado.

El Gobierno aragonés es partidario de una "armonización fiscal" de forma que se establezca un mínimo para toda España y un máximo que "cada comunidad autónoma tendrá capacidad de regular".

Simplificar

Gimeno ha recomendado, asimismo, simplificar el impuesto para ayudar a quienes carecen de liquidez para pagar y también porque cuando los herederos no son cónyuges ni hijos el porcentaje a pagar "es altísimo".

Tras subrayar que "nos tenemos que poner todos de acuerdo", Gimeno ha indicado que este es un impuesto progresivo y que, aunque el Gobierno de Aragón está dispuesto a hablar para mejorar el impuesto, "los recursos son necesarios y si no, hay que decir de dónde se sacan para pagar los recursos".

Por otra parte, el consejero de Hacienda ha negado que las empresas catalanas que se están instalando en otras regiones a causa del conflicto secesionista no lo hagan en Aragón por este gravamen, en lo referido a la herencia de empresas, apuntando que si en el conjunto de España la bonificación es del 95 por ciento, en Aragón alcanza el 99 por ciento, añadiendo que la región está por debajo de la media de presión fiscal global. "Existen muchos mitos en este tipo de impuestos", ha recalcado.

"Lo que queremos todos es que se queden en Cataluña, que se normalice la situación y que las relaciones y la fluidez de los flujos económicos sigan manteniéndose", ha continuado Gimeno, insistiendo en que "preferimos no hablar de que se van, sino de que se quedan" y que si se instalan empresas catalanas en Aragón lo hagan "por otro tipo de razones", pero "no por el independentismo", poniendo el caso de Guissona y otras sociedades, que "están viniendo porque les es rentable".

Presupuestación realista

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, Alfredo Sancho, ha explicado --en una nota de prensa-- que "nuestra política fiscal está basada en una mejora de los ingresos, presupuestados de forma realista que nos ha permitido reforzar y mantener nuestras políticas sociales y cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

"Ingresos --ha dicho-- que no son posibles solo con el control del gasto y la recuperación económica, sino que deben garantizar una mayor demanda de servicios públicos y que estos sean prestados con calidad".

Alfredo Sancho también ha querido recordar que, en los últimos tiempos, hay voces críticas contra el Impuesto de Sucesiones, un tributo que tienen la mayoría de las economías más desarrolladas del mundo y que, hasta ahora, nunca se había puesto en cuestión, ni el contenido ni la forma. "Voces interesadas --según Sancho-- en la demonización generalizada de los impuestos, y en concreto uno de ellos Sucesiones".

"Frente a este sentimiento hemos creído conveniente abordar el impuesto con absoluta determinación y valentía para explicarlo, con actos públicos como el de hoy, y desde la objetividad de la aplicación del mismo, para contraponer opinión y sentimiento con datos reales sobre la aplicación del mismo", ha concluido.

PUBLICIDAD