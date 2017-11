Javier Lambán: "el impuesto de sucesiones no impide las inversiones económicas"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado que el impuesto de sucesiones no impide las inversiones económicas y ha rechazado también que la presión fiscal influya en la llegada de empresas a la comunidad aragonesa.

"El impuesto de sucesiones no impide la inversión económica". Así de tajante lo ha afirmado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el almuerzo-coloquio celebrado en Zaragoza y organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Aragón y Deloitte y en el que han participado empresarios aragoneses.

Lambán ha reiterado su idea de que el impuesto de sucesiones -Aragón es la comunidad con la presión fiscal más alta-, no influye de una manera negativa en las inversiones económicas. "No tiene nada que ver".

El presidente aragonés también ha rechazado que el impuesto de sucesiones haya influido de forma negativa en la decisión de cambio de la sede social de las empresas de Cataluña a otras autonomías en lugar de a Aragón.

"Niego que el impuesto de sucesiones tenga que ver con la llegada o no de empresas", además de indicar que no le importan los cambios de domicilios sociales de las empresas, sino el hecho de que vengan inversiones reales.

"No hay otra comunidad autónoma que haya atraído más inversiones reales de Cataluña. Quiero inversiones de verdad. No me quita el sueño el cambio de los domicilios sociales". De hecho, ha explicado que desde la llegada de Artur Mas al Gobierno de Cataluña se han producido traslados de sedes sociales a Aragón, efecto que no se ha notado en la economía real.

No obstante, Lambán ha explicado que otra cuestión es ver qué efectos tiene indeseables sobre las capas sociales para corregirlo "el día en el que en el país se aborde la financiación autonómica y las comunidades sean corresponsables fiscalmente".

"No entiendo -ha añadido-, que se me pida un esfuerzo para pagar a los proveedores en tiempo y forma, reducir el déficit, que lo estamos haciendo más rápido que otros gobiernos, y que al mismo tiempo se me pidan más servicios, más profesores se me reproche no hacer más carreteras y se me pida bajar los impuestos y más cuando, en 2017, Aragón tendrá una liquidación negativa", lo que previsiblemente también se producirá en 2018, a pesar de tener los ingresos del impuesto de sucesiones.

Lambán también se ha mostrado crítico con otras autonomías que piden al Ministerio de Hacienda "más financiación y no usan los instrumentos que tienen. Me legitimo ante Montoro para pedir más dinero con el impuesto de sucesiones" en aplicación. Además, se ha mostrado crítico con el cupo vasco y ha considerado conveniente un "equilibrio fiscal" entre las regiones.

Infraestructuras y comunicaciones

El presidente aragonés también ha tenido que salir al paso durante el almuerzo-coloquio de las preguntas de los empresarios en relación a infraestructuras y comunicaciones como la Travesía Central de los Pirineos.

Un proyecto sobre el que ha indicado que solo es una opción para Aragón y que desde el Gobierno aragonés se mantiene vida, pero que no ha contado con el apoyo de los diferentes Ejecutivos centrales ni tampoco forma parte de la agenda de Bruselas. Además, se da la situación de que en Francia se están reconsiderando los planteamientos estratégicos en comunicaciones.

Una falta de apoyo que ha llevado a que desde el Gobierno de Aragón se pusiera también el foco en otras comunicaciones como el Eje CantábricoMediterráneo. No obstante, ha afirmado que se seguirá trabajando en la Travesía Central del Pirineo.

Lambán ha reconocido no sentirse "orgulloso" de las inversiones destinadas a infraestructuras y comunicaciones porque al llegar al gobierno se priorizó la sanidad y educación. "Me hubiera gustado avanzar más y espero que se module".

Apuesta por la innovación

Dentro de las líneas de acción que el Gobierno de Aragón también quiere impulsar se encuentra la innovación. Un ámbito sobre el que el presidente ha indicado que hay que hacer "un esfuerzo por recuperar los niveles de I+D y llegar a superar los existentes antes de la crisis".

Entre las acciones dadas se encuentra el aumento del presupuesto de la Dirección General de Innovación y la activación de las funcionalidades de los institutos de investigación para dar un mayor servicio a las empresas, aparte de impulsarse el Pacto por la Ciencia para que "no haya marcha atrás" en los avances que se experimenten y se tienda a blindar el gasto e investigación porque así será más fácil recuperar las cifras de PIB en investigación en la comunidad.

No obstante, también ha indicado que las empresas tienen que hacer un esfuerzo mayor porque sus inversiones en I+D+i "están en la mitad" de las que realizan las compañías europeas.

PUBLICIDAD