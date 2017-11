Garicano (Cs) atribuye la escasa llegada de empresas catalanas a Aragón a los impuestos y la burocracia

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha atribuido a la presión fiscal y las trabas burocráticas la llegada a Aragón de pocas empresas catalanas, con motivo de la crisis de la región vecina, en comparación a otras Comunidades autónomas.

Ha impartido una conferencia sobre el tema '¿Qué hay de nuevo en la economía del conocimiento?', en Ibercaja Patio de la Infanta, donde ha considerado --en el turno de preguntas-- que es "muy significativo" que "no hayan venido aquí" muchas empresas "expulsadas" de Cataluña, recalcando que el IRPF "no es atractivo", criticando también los gravámenes de patrimonio y sucesiones.

"Zaragoza tendría que ser la más beneficiada", ha continuado Garicano, lo que "nos indica la situación". Ha opinado que por debajo de un millón de euros "nadie debería pagar sucesiones". "Aragón tiene altísimas trabas burocráticas e impositivas", ha lamentado, para preguntarse cuántas empresas catalanas han venido a Zaragoza aunque "no hay cosa más fácil".

El dirigente de Cs ha aseverado que Galicia y Aragón son las regiones donde más difícil es hacer negocios, afirmando que en Aragón se puede llegar a tardar 250 días para obtener los permisos necesarios para emprender algunas actividades.

Empleos no rutinarios

Luis Garicano ha desgranado algunas características de la economía digitalizada, exponiendo que los trabajos rutinarios "son fáciles de sustituir" por un programa de ordenador, pero no los no rutinarios, sean cognitivos o manuales, donde los trabajadores pueden aportar más calidad y que se están incrementando porque "hay un componente personal que los convierte en no algoritmizable". De hecho, "hay muchísimos empleos que no se pueden rutinizar porque tienen un significado social y personal que va más allá".

De esta forma, "las categorías que pueden caer por un algoritmo caen", pero a la vez "hay trabajos a los que no les afecta la tecnología" porque los consumidores preferirán el producto artesano antes que el de una máquina. Ha puntualizado que "muchas cosas que considerábamos no rutinarias lo son más de lo que parece, como jugar al ajedrez", hacer un escáner o conducir. Así, la demanda de personal más formado sube.

De esta manera "hay una oportunidad de creación de empleo enorme", ha dicho Luis Garicano, quien ha llamado la atención sobre la aparición de "los nuevos artesanos" y ha apuntado que los empleos rutinarios han caído un 2,6 por ciento y el empleo cognitivo no rutinario ha crecido un seis por ciento.

Concentración

Otras características son el tamaño del mercado, el aumento de la demanda de talento y la "altísima" concentración de riqueza "más arriba", siendo las mayores incógnitas los mercados del automóvil, con la posible reducción del número de vehículos vendidos, y la banca y finanzas.

Se produce un incremento de la desigualdad entre empresas, ya que la empresa capaz de hacer más inversiones en capital humano y otros costes fijos se hace más grande, como ocurre con las grandes firmas digitales, pero otras no.

El dirigente de Cs ha traído a colación un estudio realizado en Estados Unidos sobre la incidencia de la tecnología digital en la tasa de criminalidad, indicando que "no vale con tener portátiles" y que se trata de analizar "cómo se hacen las cosas", lo que a su vez requiere "contratar gente cualificada" y diseñar una nueva organización del trabajo policial, lo que ha conducido a una reducción del número de crímenes.

Por otra parte, ha defendido el contrato único y la flexiseguridad para que "todos tengamos seguridad" laboral, animando a proteger el empleo temporal. Ha considerado que la financiación de la universidad debería ir ligada a la empleabilidad.

Secesionismo

Sobre el secesionismo catalán, ha expresado que "la política de compensar al tercio de votantes separatistas no va a ninguna parte" y que la solución para España "es un proyecto de modernización y cambio". Ha reiterado que Cs no se opone al cupo vasco, aunque "habrá que calcularlo bien" para que sea "una aportación a los costes comunes y la solidaridad".

Por último, ha rechazado que los próximos Presupuestos Generales del Estado sean de "austeridad", ha emplazado a seguir rebajando la presión fiscal y a intensificar la innovación y reforzar las políticas de educación y sanidad. "Las rentas más bajas han sufrido mucho", ha comentado.

