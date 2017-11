El 83% de las autoliquidaciones del impuesto de sucesiones en Aragón hasta septiembre salen a cero

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha informado de en los nueve primeros meses del año, el 83 por ciento de las autoliquidaciones del impuesto de sucesiones en la Comunidad han tenido una cuota a ingresar de cero euros, aunque ha aclarado que "igual sí han pagado el impuesto de plusvalías".

En respuesta a una interpelación parlamentaria del diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, en el pleno de las Cortes de Aragón, Gimeno ha precisado que hasta septiembre ha habido en la Comunidad 43.254 autoliquidaciones por este impuesto, de las que 35.900 no han tenido que abonar nada y 7.300 sí, "unos poco y otros mucho".

"Esa es la realidad del impuesto", ha afirmado el consejero, que ha comentado que en 2017 ha habido "alguna autoliquidación muy alta", para reconocer que en algunos casos se presentan problemas de "liquidez", si bien "las renuncias en Aragón son menores que en otras Comunidades que teóricamente tienen un impuesto de sucesiones más amable que el nuestro".

Gimeno ha precisado que la previsión de ingresos por esas 43.254 autoliquidaciones es de 115 millones de euros, para aclarar que se trata de "derechos reconocidos" ya que "muchos no se han cobrado y no sé si se cobrarán porque los afectados están pleiteando porque creen que no tienen que pagarlo".

Al respecto, ha dicho que la diferencia entre lo recaudado y los derechos reconocidos es de 30 millones de euros. Por otra parte, ha informado de que la inspección y gestión tributaria ha permitido recaudar 31 millones de euros, que si se suman a los 115 señalados anteriormente dan una cifra que se asemeja los ingresos previstos por este impuesto en el Presupuesto de la Comunidad de 2017.

Gimeno también ha comentado que en el caso del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentos "van a faltar 20 millones de euros a la baja sobre lo presupuestado", cifra que en 2016 fue de 40 millones, si bien ha vaticinado que en 2018 los ingresos por impuestos "coincidirán" con la previsión que se haga en los Presupuestos.

Reforma

El consejero de Hacienda ha asegurado que "siempre" está dispuesto a hablar del impuesto de sucesiones y de la política fiscal, para estimar que "lo racional y razonable es que las Comunidades autónomas, con el Gobierno de España", aborden el sistema de financiación autonómica y se estudie ese impuesto, "que tenga un mínimo y un máximo", y la reforma del sistema fiscal en general.

Gimeno ha advertido de que esto se ha de hacer "sin bajar los ingresos" porque estos últimos "no nos sobran" y como ejemplo ha comentado que este año en la liquidación del presupuesto "se cumplirán el cien por cien de los ingresos", algo que "significa que financiamos los gastos que tenemos", con una demanda de estos últimos que "es todavía mayor" de la que figura en las cuentas de la Comunidad.

Por otra parte, ha recordado que el impuesto de sucesiones está bonificado al 99 por ciento en el caso de las empresas, "si se continúa la actividad".

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, ha sostenido que el Gobierno de Aragón cuenta con "cientos de millones de euros adicionales respecto a cuando plantearon la actual situación fiscal", para proponer en el caso del impuesto de sucesiones "cambiarlo" porque "se están produciendo injusticias" y "hay personas que han de renunciar a toda la herencia".

Además, ha esgrimido que "hay otra utilidad de la política fiscal, que es conseguir sacar adelante el techo de gasto y los Presupuestos" y por eso ha propuesto alcanzar acuerdos que permitan aminorar el impuesto de sucesiones, en vez de pactar con Podemos "un impuesto como el ICA" y así hacer viable la aprobación de las cuentas de la Comunidad para el año que viene y favorecer "el impulso de la economía".

