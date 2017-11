El marketing digital no es suficiente: llega la estrategia digital

La transformación digital está siendo clave para las empresas con el fin de ser más competitivas, optimizar sus recursos y conseguir aumentar ventas, entre otras posibilidades. Un proceso en el que muchas empresas apuestan por el marketing digital, pero que ya no es suficiente. Es clave tener una estrategia digital.

A pesar de que hoy en día se habla de marketing digital y de su importancia creciente para las empresas, lo cierto es que este concepto "se queda corto", según ha explicado Ana María Ros, gerente de la empresa Tictacseo, dentro del foro Impulsando en Femenino, que se ha celebrado en Zaragoza y en el que habló de transformación digital, en declaraciones a elEconomista.es

"El marketing se queda corto. Es necesario una estrategia digital" porque "somos personas y nuestra experiencia cuenta. Muchas empresas en España no tienen un modelo de trabajo y el marketing está bien si ya hay un plan de negocio", ha añadido la consultora.

La estrategia digital se convierte así en necesaria para las pymes, puesto que las grandes empresas es más habitual que cuenten con un plan de negocio, aunque todavía se observa que el tejido empresarial no está totalmente concienciado de su importancia y la necesidad de contar con una estrategia digital.

Esta estrategia tiene que comprender varios ejes de acción. Uno de ellos gira en torno al cliente, mientras que otra pata es el diseño de la web "orientado a los buscadores y al usuario para que la web sea más fácil de manejar desde el móvil". De esta manera, se pretende que los equipos constantemente busquen "que el usuario haga una conversión para la empresa".

Además, aún hay una tercera vía, que se basa en la formación en competencias digitales principalmente para pymes y autónomos "que tienen más necesidades". Son tres pilares con los que se trabaja desde su empresa en la que "hemos construido cursos 100% prácticos" con el fin de que las personas puedan mejorar y avanzar.

Y es que muchas veces, en las empresas, no se tienen conceptos claros como lo que es un community manager o un técnico SEO y a la hora de buscar un profesional que realice un trabajo determinado no se conoce qué perfil se precisa. Una situación que sobre todo es más común en las personas mayores de 40 años, colectivo que "precisa de más ayuda para que puedan aprovechar todas las oportunidades desde la formación y, luego, poder mandar a ese profesional".

Son líneas de acción que cuesta comprender a las empresas, aunque "hace dos años había más resistencia. En el segundo semestre de este año, noto que los clientes están más concienciados y están viendo que a los competidores les ha funcionado".

A pesar de esta mayor concienciación, todavía quedan algunas barreras por superar como el hecho de que "el sistema educativo no está preparado para estos puestos. No existen itinerarios formativos para estudiar determinadas profesiones" por lo que sería necesario hacer una reforma, no solo en la universidad, sino en la base del sistema, pensando en el futuro. "Internet hoy mide todo, pero de Big Data solo hay algún curso o un master".

Otra de las barreras es que la "administración pública tampoco se sube al carro de la digitalización. España tiene el reto de asumirla. Es el país en el que más se usa el móvil. Si se mira hacia Internet, otros negocios pequeños pueden llegar a otros sectores".

Pero aquí el problema de las pymes está nuevamente en que las herramientas, por ejemplo de posicionamiento web, son caras "y son un coste añadido. Solo las grandes pueden tener sus propias herramientas. Las pymes dependen del profesional externo, que asume ese coste, pero no siempre le piden lo que necesitan por desconocimiento".

Son barreras que es conveniente ir superando para abordar la transformación digital de la que se han dado muchas definiciones, aunque la base es "incluir Internet en tu vida", ya que no es solo ventas, sino información, mejor gestión...

Una vía para las mujeres

Además, también puede ser una salida para las mujeres "en muchos sentidos. Hay mujeres artesanas que venden fuera, se visibilizan. Es una oportunidad importante para la mujer. Cada vez hay más mujeres en eventos, congresos SEO, de community manager...".

Y un claro ejemplo de que este campo es una buena oportunidad profesional para las mujeres es su propia experiencia. Aunque era informática de profesión, no había ejercido y trabajaba como comercial de préstamos hipotecarios en una conocida entidad financiera. Con la crisis, este empleo se acabó. "Animada por un amigo me hice un blog y vi que la gente me seguía y empecé a estudiar redes sociales... Vi una oportunidad" ante la que continuó formándose en marketing digital y community manager, entre otras áreas.

"Ha sido un renacer", aunque el camino no fue fácil porque tuvo que "invertir horas en estudiar y trabajar duro. Hubo momentos familiares tensos y te agobias, pero me he rodeado de personas que me han apoyado y ahora tengo mi propia empresa" centrada en la estrategia digital.

