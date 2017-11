Beamonte (PP) advierte de que Aragón va a crecer por debajo de la media nacional "por primera vez en muchos años"

El presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, ha advertido de que la economía aragonesa va a crecer por debajo de la media nacional "por primera vez en muchos años". Una situación de la que ha culpado a la gestión del Gobierno PSOE-CHA.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de participar en un encuentro con el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la CEOE en Aragón. En la cita ha estado acompañado por el presidente de la organización empresarial en la región, Fernando Callizo.

Beamonte ha evidenciado que las empresas, cuando tienen que tomar una decisión sobre inversiones, analizan el mercado, la solvencia, la seguridad jurídica y la situación fiscal del territorio. Ha considerado que la Comunidad aragonesa no se encuentra en el mejor momento "desde el punto de vista de estabilidad política y de mecanismos impositivos atrayentes", algo que ha achacado a que "no hay modelo económico" en la región.

En este punto, ha puesto en entredicho que se haya realizado una gestión apropiada por parte del Gobierno de Aragón ante la crisis de Cataluña. Ha remarcado que de las más de 2.400 empresas que han salido de la comunidad vecina durante estos días sólo 70 han elegido Aragón como destino, pese a ser comunidades cercanas y las facilidades de movilidad que ello supone.

Al respecto, ha agregado que está bien que el Gobierno de Aragón decida crear un observatorio y un punto de información para las empresas, pero ha remarcado que esta medida llega tarde, "a destiempo". Ha señalado que esta situación debe hacer "reflexionar" sobre el marco económico en el que está la Comunidad aragonesa.

"El Gobierno de Aragón tiene la obligación de definir un modelo económico que vaya más allá del subsidio permanente". Así, ha abogado por dar bonificaciones a las empresas con el objetivo de lograr combatir el fenómeno de la despoblación y apostar por las pymes y los autónomos.

Desempleo

Luis María Beamonte ha comentado que el desempleo en la Comunidad se encuentra en unos niveles "razonables". No obstante, ha subrayado que esto se debe a la política nacional y "a pesar de las políticas del Gobierno de Aragón".

"Este año Aragón va a crecer, por primera vez en muchísimos años, por debajo de la media nacional; el país crece el 3,1 por ciento, la media de las Comunidades autónomas al 2,9 por ciento y Aragón lo hará al 2,7, una realidad que nos tiene que hacer pensar por el camino que está recorriendo el Gobierno".

El presidente del PP-Aragón se ha referido a los impuestos que se aplican en Aragón. Ha lamentado que la Comunidad tiene "un sistema fiscal muy gravoso" y que "no sólo afecta a las empresas", ya que el impuesto de sucesiones también afectaría al patrimonio de los directivos de las compañías.

"No es normal que apostemos por la logística y lo primero que hagamos sea poner el impuesto de hidrocarburos, son contradicciones, la voracidad de recaudación no puede ser el primer objetivo". Ha recordado que si se aprueba el techo de gasto de los presupuestos de 2018 el Gobierno de Lambán tendrá "1.136 millones de euros más que el Gobierno anterior --el del PP-PAR--".

Ha sostenido que este aumento de dinero en comparación con el Ejecutivo autonómico anterior no se ha notado, ya que no ha habido ninguna inversión destacable. "Entiendo que se tiene que bajar el déficit, pero los ciudadanos no pueden ser los principales paganos de una política que está llevando el Gobierno de la Comunidad autónoma".

En este punto, ha criticado que el pasado fin de semana, en el Comité Federal del PSOE, Lambán solicitase u8na "armonización fiscal" del conjunto de las Comunidades autónomas --empezando por las gobernadas por el PSOE-- cuando su gobierno es "el primero" que aplica impuestos a los ciudadanos como el de sucesiones.

Bienes de Sijena

Al ser preguntado por la decisión del magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, Antonio Martín, de recurrir al 155 para pedir al Estado los bienes de Sijena, Luis María Beamonte ha apuntado que habrá que analizar si la petición se ajusta al derecho de las actuaciones que el Gobierno central puede y tiene que hacer en el marco de la aplicación del citado artículo de la constitución.

"Las sentencias están para cumplirse, ahora bien, desconozco los entresijos de la petición que ha podido formular el juez o por qué no lo hizo antes", ha añadido.

PUBLICIDAD