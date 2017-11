Gobierno de Aragón y Podemos se ponen de plazo el puente de la Constitución para acordar los Presupuestos de 2018

Una representación del Gobierno de Aragón, encabezada por el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y otra de Podemos en la Comunidad han mantenido este viernes, 10 de noviembre, una primera reunión para hablar del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2018, en la que han fijado como plazo el puente de la Constitución para alcanzar un acuerdo encaminado a la aprobación de las cuentas públicas a principios del año que viene.

Así lo han explicado Gimeno y la diputada de Podemos en las Cortes de Aragón, Marta de Santos, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en ese encuentro, que ha tenido lugar en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico.

De Santos ha asegurado que hoy se inaugura "un nuevo ciclo" y "como partido en la oposición estamos muy contentos de que se abran nuevas líneas de trabajo porque todos tenemos muy claro que el objetivo es el beneficio de los aragoneses y avanzar en ejecutar lo que necesita la sociedad".

Podemos ha expuesto la importancia que el Gobierno "dé algún paso definitivo en el cumplimiento de acuerdos anteriores" y así "restablecer ese clima de confianza para trabajar seriamente con el objetivo de aprobar los presupuestos a principios del año que viene", ha relatado De Santos.

A su entender, la reunión entre el nuevo secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, con el presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, "abre una nueva fase" en la que el líder de la formación morada "le tiende la mano al Gobierno como partido de la oposición para impulsar este presupuesto" que ya tendría que estar en las Cortes.

Preguntada por cómo ha incidido el cambio de líder en su partido, De Santos ha comentado que "todo suma" y "hay por parte del Gobierno un cambio de actitud y una nueva realidad en Podemos", partido que ha dicho que trabajará en equipo esta negociación y que contará con los círculos, tanto territoriales, como sectoriales porque "cada medida que proponemos viene del territorio y de la gente afectada".

No habrá líneas rojas

La representante de la formación morada ha asegurado que no van a poner "líneas rojas" en la negociación y hay predisposición a los acuerdos, si bien "la responsabilidad de traer el proyecto de Presupuestos a las Cortes es del Gobierno de Aragón".

De Santos ha comentado que este viernes se ha fijado "un calendario de trabajo muy intenso porque lo que buscamos es la agilidad y que esto se resuelva cuanto antes para que podamos alcanzar acuerdos con los papales delante y con hechos concretos".

La siguiente reunión será el martes de la semana que viene y ha deseado que "para el puente de la Constitución" haya un acuerdo, que "creo que sí vamos a poder".

Ha añadido que este viernes no se ha abordado la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas y sobre otras cuestiones se va vayan a debatir ha precisado que en esta legislatura Podemos es "el grupo que mas iniciativas ha presentado de impulso al Gobierno" por lo que el Ejecutivo "tiene claras las prioridades".

Igualmente, ha continuado De Santos, sabe "cuáles son los incumplimientos" y por eso "se ha hablado de la necesidad de pequeños gestos antes de sentarnos y creo que hay máxima disponibilidad por parte del Gobierno" en este sentido.

Techo de gasto

La diputada de Podemos ha reconocido que el techo de gasto, al que su partido es contrario, se ha abordado en la reunión "porque va directamente ligado al Presupuesto" y por eso "hay que afrontarlo como una parte más de toda la tramitación" de las cuentas.

Al respecto, ha comentado que habrá que saber "qué dice el Estado sobre cuál es" y si bien "no nos gusta, otra cosa es cómo se trabaje esa realidad en cada Comunidad, ligada a lo que va a vivir el día a día del aragonés".

Por eso, ha incidido en que "por parte de Podemos no va a haber líneas rojas" porque "el objetivo es aprobar el Presupuesto cuando antes" y para eso "queremos pormenorizarlo, trabajarlo a fondo, teniendo todo el concepto global para que se puedan ejecutar cuanto antes todas las partidas de subvenciones, inversiones, que afectan en el día a día de los aragoneses". En este sentido, ha dicho que "no descartamos nada, ni apoyar, ni rechazar" el techo de gasto.

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha precisado al respecto que "vamos a discutir el Presupuesto" y "si estamos de acuerdo, el techo de gasto es una exigencia legal que tiene que ser aprobada antes", aunque la ley "no dice cuando".

Gimeno ha agregado que si hay un acuerdo en el Presupuesto "espero que no haya dificultades para que se pueda aprobar el techo de gasto". Igualmente, ha expresado que la voluntad del Ejecutivo es presentar el proyecto de ley de las cuencas de la Comunidad en las Cortes "lo antes posible".

El consejero no se ha aventurado a fijar una fecha concreta, pero "el ambiente es favorable a que eso ocurra" y ha recalcado "pretendemos que en Aragón no seamos responsables" del "retraso" en la aprobación de este documento, después de que el de 2017 viera la luz en mayo y en el caso de los Presupuestos Generales del Estado no se aprobaran hasta junio.

"Ha sido un año complicado", ha reconocido Gimeno, que ha advertido de que el Ejecutivo central "tampoco tiene Presupuestos en estos momentos" para el año que viene.

Cumplir

El consejero ha mostrado la voluntad de "cumplir todos los compromisos a que hemos llegado, no solo en el Presupuesto, sino en todos estos tiempos" y ha citado la ley de Capitalidad, en la que su Departamento "va a poner los recursos a disposición del Ayuntamiento de Zaragoza en el mismo momento que se apruebe" en las Cortes de Aragón, donde se está tramitando.

"Eso es favorecer la confianza", igual que se van a llevar a término "otros compromisos a que se han llegado", de los que "algunos todavía hay que desarrollarlos", otros "han podido tener alguna dificultad, pero la voluntad es cumplir todos", igual que protagonizar una "transparencia total" para que "se conozca toda la realidad presupuestaria de la Comunidad, ingresos y gasto, ese es el camino", ha apuntado Gimeno.

El consejero de Hacienda ha abundado al señalar que la confianza entre el presidente del Gobierno y el nuevo secretario general de Podemos "es la base fundamental" para este "ambiente favorable".

Respecto a los posibles acuerdos con otras fuerzas políticas, el consejero se ha mostrado partidario de "articular los mecanismos" para negociar con IU ya que "hay que contar con la izquierda que ha apoyado la investidura de Javier Lambán para la elaboración de los Presupuestos".

Cuadro macroeconómico

El consejero ha comentado que en la reunión del martes que viene se fijará el cuatro macroeconomico y se expondrán aquellas cuestiones que ya están en marcha y deben continuar, así como otras "que vienen muy delimitadas", como el capítulo presupuestario de Personal.

"Una vez encuadrado el conjunto, si se tiene necesidad de conocer el profundidad algunas de las áreas, como sanidad, que es el presupuesto más importante, educación y políticas sociales", se pondrá toda la información a disposición para "favorecer el acuerdo".

