La nueva Directriz Demográfica prevé crear un fondo de cohesión territorial y 380 acciones

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha presentado este martes la nueva Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación, que ha aprobado el Consejo de Gobierno y que prevé desarrollar 380 acciones, entre otras la creación de un nuevo fondo de cohesión territorial y unir en una sola partida presupuestaria las políticas poblacionales de los distintos Departamentos.

Con la partida única se creará "un fondo nutrido con todo lo que los Departamentos hacemos" contra la despoblación, de forma que en esta partida única no se añadirá más dotación, sino que permitirá visualizar mejor la gestión en esta materia.

El fondo de cohesión territorial servirá para promover actividades generadoras de empleo en territorios que tengan una renta media inferior a la del conjunto de la Comunidad autónoma.

El borrador de documento se abrió a la participación ciudadana, a través de Aragón Participa, en marzo de 2017. Se realizaron sesiones explicativas, talleres y se contó con 816 aportaciones de las cuales 555 se estimaron de manera total o parcial. Tras el proceso de participación se abrió a exposición pública.

Entre las novedades que aporta está el diseño de políticas que van más allá de la pérdida de población, en términos numéricos, para abordar políticas demográficas, referidas al perfil y las necesidades de las personas que viven o pueden llegar a vivir en el medio rural.

La Directriz se ha aprobado mediante un Decreto, siendo de obligado cumplimiento, ha expuesto Soro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Incluye 15 ejes temáticos, 70 objetivos que orientan la Directriz y 122 acciones genéricas que se despliegan para establecer medidas como la extensión de la banda ancha a todo el territorio. "Ahora se abre una fase importantísima de reflejo presupuestario", ha dicho.

Además, el Consejo ha acordado iniciar la elaboración de un Programa de Gestión Territorial que estará aprobado en otoño para desarrollar las medidas concretas.

La Directriz es un documento "exhaustivo, transversal, que traza una estrategia a largo plazo y actuaciones concretas que podemos ejecutar de forma inmediata", ha continuado Soro, mencionando algunas previsiones como mejorar los equipamientos y servicios básicos.

Prioridades

Asimismo, el consejero ha resaltado algunas actuaciones recogidas en la Directriz, como mejorar la atención a las personas mayores en el medio rural, favorecer que maestros y profesionales sanitarios residan en el territorio, optimizar la fiscalidad de las empresas rurales y ayudar al emprendimiento.

Las actuaciones prioritarias son las siguientes: garantizar el acceso universal a Internet y a la telefonía móvil; mejorar la movilidad de las personas que no pueden disponer de vehículo propio o no pueden conducir; mejorar los equipamientos y servicios básicos (en lo posible avanzando en la disponibilidad de servicios on line); disponer de escuelas infantiles y comedores escolares y mejorar la atención a las personas mayores en el medio rural.

También, mejorar la fiscalidad de las empresas ubicadas en el medio rural; establecer ayudas al emprendimiento en las pequeñas poblaciones, en particular por parte de mujeres; impulsar la sensibilización sobre el mundo rural, con la finalidad de disminuir la brecha entre lo rural y lo urbano; e incluir en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma el Fondo de Cohesión Territorial, para promover actuaciones de desarrollo territorial, especialmente con la creación de empleo.

Asimismo, la Directriz prevé la creación de dos órganos para coordinar la acción de agentes públicos y privados, uno de ellos el Observatorio de Dinamización Demográfica y Poblacional, que establecerá las prioridades, y una Ponencia de Demografía que desarrollará propuestas concretas desde el Consejo de Ordenación del Territorio.

Documento avanzado

A juicio de Soro, "disponemos del documento en materia demográfica más avanzado de Europa, es un hecho objetivo". Ahora, "todos los agentes implicados en la sociedad civil debemos trabajar en equipo, coordinados, con estrategias comunes".

Ha apostado por promover "un cambio de actitud" para evitar "la frustración, el pesimismo, el victimismo" y "cambiar radicalmente", afrontando estos problemas "en positivo, de forma proactiva", es decir, "hablar menos de despoblación y más de repoblación". La Directriz no es "una varita mágica" pero sí "un instrumento para cambiar el chip" ante "este problema gravísimo".

