Así es la cesta de Navidad diseñada con inteligencia artificial

Esta cesta ha sido desarrollada partiendo del análisis del comportamiento de los clientes de Pastelería Ascaso y de sus hábitos de compra, que han sido analizados predictivamente a través de inteligencia artificial para saber qué productos son los más idóneos para que se incluyan en la cesta.

Quedan pocos días para que llegue la Navidad y las empresas regalen su tradicional cesta navideña. Muchas veces elegir los productos adecuados no siempre es fácil porque no hay certeza de si, realmente, van a gustar o no al destinatario.

Un motivo por el que muchas empresas también se esfuerzan por ofrecer combinaciones más atractivas para que las compañías acierten con las preferencias de sus empleados.

Y Pastelería Ascaso ha dado con la clave con el desarrollo de la primera cesta de Navidad que ha sido diseñada con inteligencia artificial para lo que se ha tenido en cuenta el comportamiento de sus clientes y sus hábitos de compra en sus puntos de venta en Madrid, Zaragoza y Huesca.

Esta información ha sido analizada por la empresa aragonesa Besurt, que se ha encargado de analizar predictivamente los datos de estos establecimientos y ha aplicado algoritmos para optimizar los recursos a través de la denominada "ciencia de datos", aplicando así el Big Data al sector de la pastelería.

Pastelería Ascaso tenía "el pulso diario de los comportamientos de compra de los clientes en nuestros tres puntos de venta, pero informatizarlos y analizarlos predictivamente a través de la inteligencia artificial nos va a permitir optimizar nuestros recursos mucho más", según ha explicado Sura Ascaso, responsable de Desarrollo de Negocio de Pastelería Ascaso.

Además, "el comportamiento de nuestro público es muy diferente en las tres ciudades y, gracias a la ciencia de datos aplicada por Besurt, ahora tenemos un conocimiento más objetivo y riguroso de lo que hasta ahora eran intuiciones".

Con la tecnología aplicada, se ha conseguido que un comercio como Pastelería Ascaso se haya convertido en una tienda inteligente a través del 'machine learning', que permite detectar de manera objetiva cualquier indicio, tendencia, anomalía... para gestionar mejor los recursos de los comercios con el fin de que sean más rentables y mejorar la experiencia de cliente.

En el caso de Pastelería Ascaso, se ha partido del estudio de más de 400.000 líneas de tickets de venta de los últimos años, que se han ordenado y se han analizado con algoritmos con los objetivos marcados por la agencia de comunicación MIT Comunicación Estratégica.

Una información formada por más de 300 millones de datos o instancias que se han convertido en datos objetivos que facilitarán la toma de decisiones y la optimización de recursos.

El resultado es esta cesta de Navidad diseñada con inteligencia artificial, que contiene turrón artesano de mazapán, castañas del Pirineo, una colección de bombones, una mermelada natural, un bote de galletas inglesas y frutas glaseadas, siendo estos los productos que los clientes de la pastelería prefieren en sus casas o para regalar durante las Navidades.

Esta cesta de Navidad es solo una de las opciones que se abren con este conocimiento y que permitirán a Pastelería Ascaso realizar una mejor gestión de sus recursos, a la vez que mejorar la experiencia de sus clientes en sus establecimientos.

Este desarrollo de Besurt y Pastelería Ascaso, empresa oscense con más de 127 años en el sector, ha sido dado a conocer en el Demo Day de Aragón Open Future, la aceleradora de retail en Aragón.

