Grupo Calvera suministra equipos para que las islas escocesas dispongan de energía limpia

La empresa aragonesa participa en el proyecto europeo Surf 'n' Turf dentro del que suministra los equipos para llevar a cabo esta iniciativa con la que se pretende que las islas escocesas Orkney dispongan de energías limpias a través de la generación local, almacenamiento, distribución y utilización de hidrógeno producido con recursos renovables.

Este proyecto se basa en una iniciativa novedosa, que tiene por fin promover la generación local, el almacenamiento y distribución de hidrógeno a partir de energías renovables en el archipiélago formado por las Islas Orkney en Escocia para producir y utilizar localmente la energía eléctrica y lograr a su vez reducir importaciones de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero.

Este objetivo se ha conseguido a través de la construcción de un conjunto de instalaciones en las que se combina la producción de hidrógeno en la isla de Eday a partir de una turbina marina y un electrolizador para su traslado en contenedores en un ferry al puerto de Kirwall, lugar en el que se transforma de nuevo en electricidad para abastecer a los edificios del puerto y dar servicio a los barcos atracados.

El grupo Calvera participa en este proyecto con el suministro de tres equipos para realizar la operación completa del transporte de hidrógeno, incluyendo depósitos y chasis para camión, aportando además toda la experiencia previa que esta empresa tiene en proyectos europeos relacionados con el hidrógeno.

Con anterioridad al proyecto Surf 'n' Turf, el Grupo Calvera también participó en el proyecto CENIT Sphera, que finalizó en 2010. Esta iniciativa, liderada por Gas Natural, se centraba en el desarrollo integral de la tecnología necesaria para situar al hidrógeno como un elemento más del mix energético para lo que se proponían soluciones a su producción, almacenamiento, distribución y utilización, prestando especial atención al hidrógeno renovable. El proyecto contó con un presupuesto de 30 millones de euros.

En la actualidad, la empresa participa en el proyecto BIG HIT (Building Innovative Green Hydrogen Systems in an Isolated Territory: a pilot for Europe), en el que están implicados un total de 12 participantes de seis países europeos para desarrollar una infraestructura de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno con fines de abastecimiento energético de forma local en las islas Orkney, proyecto al que sucede.

Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de alrededor de 11 millones de euros de los que cinco son aportados por la Comisión Europea, también contempla ese proceso con otras fuentes renovables como la eólica o la fuerza de las mareas. De esta manera, se pretende superar las limitaciones de la red eléctrica de la zona para producir "hidrógeno verde" con los excedentes de energía que ahora se pierden.

Además, Calvera participa en el proyecto The Hydrogen Office dentro del que suministra los almacenamientos de hidrógeno para equiparar y proporcionar suministro eléctrico y calefacción a un complejo de edificios en la localidad escocesa de Methil.

