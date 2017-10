CCOO y UGT convocan marchas para pedir la derogación de la última reforma de las pensiones

Comisiones Obreras y UGT han convocado unas marchas, que recorrerán toda España y confluirán en Madrid, para pedir al Gobierno central que derogue la última reforma que hizo de las pensiones. Además, reclaman que el Ejecutivo de Mariano Rajoy negocie con los agentes sociales iniciativas para asegurar la continuidad y mejora del sistema.

Así lo han indicado en una rueda de prensa los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Manuel Pina y Daniel Alastuey, respectivamente, quienes han mostrado su preocupación por la pérdida de "poder adquisitivo" de los pensionistas.

La iniciativa 'En marcha por unas pensiones dignas' pasará por diversas ciudades del país y acabará el 9 de octubre en Madrid, con una gran manifestación. En Aragón, la marcha recorrerá las localidades de Huesca, donde estará el 4 de octubre, Jaca, Sabiñanigo, Almudevar, Zuera, Zaragoza --el día 5-- y Calatayud.

Según los sindicatos, el 50 por ciento de los pensionistas no llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 38 por ciento vive bajo el umbral de la pobreza. Además, las pensiones son "la fuente de ingresos de más de 9 millones de personas", cuatro de cada diez pensionistas han contribuido a sostener a sus familias durante la crisis.

El secretario general de CC.OO.-Aragón, Manuel Pina, ha incidido en que la crisis ha supuesto "un déficit" en las pensiones, dado que han disminuido las cotizaciones por los bajos salarios, a lo que hay que sumar "la reforma que el Partido Popular hizo de manera unilateral en el año 2013".

Ha sostenido que con esta modificación supondrá que la tasa de sustitución --la relación entre la cuantía de la pensión y el último salario recibido-- baje del 79 por ciento actual a un 48,6 por ciento en el año 2060.

Ha apuntado que otro aspecto especialmente lesivo de la reforma de 2013 es la fórmula de revalorización, porque supone "una rebaja del poder adquisitivo de las pensiones", dado que sólo se están subiendo "un 0,25 por ciento al año". Además, en 2018 comenzará a funcionar el factor de sostenibilidad que "rebajará las pensiones dependiendo del aumento de la esperanza de vida".

Pina ha apostado por defender el sistema público de pensiones y garantizar el poder adquisitivo de las mismas. "El 50 por ciento de los pensionistas no llega al Salario Mínimo Interprofesional y el 38 por ciento vive bajo el umbral de la pobreza". En este contexto, ha reclamado recuperar el Pacto de Toledo "como elemento de dialogo social en el ámbito de las pensiones".

Ha afirmado que no se puede trasladar a los trabajadores la responsabilidad de dedicar parte de sus ingresos a sistemas privados de pensiones, que ni tienen alcance general ni pueden sustituir al sistema público de pensiones.

Llamamiento

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que acudan a estas protestas para reclamar el mantenimiento y mejora del sistema de pensiones. Ha asegurado que es un tema que afecta "a todos".

Ha remarcado que la reforma realizada en 2013 por el Gobierno del PP rompió el marco de acuerdos adoptado desde 1995, tras el Pacto de Toledo. Ha considerado que no se puede decir a los trabajadores que han estado cotizando, y generando superávit en las cuentas de la Seguridad Social, que no hay dinero para todos, asimismo, a los que está aportando ahora no se les puede decir que no recibirán pensiones.

Ha opinado que "la pretensión" de "algunos intereses privados" es derivar el sistema público de pensiones "al privado". Ha recordado que el Pacto de Toledo tenía como objetivo que las pensiones quedaran fuera del "juego político corto", un acuerdo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "rompió" con la última reforma.

"Hay que derogar la reforma de 2013 y regresar al Pacto de Toledo, con voluntad de diálogo". Ha lamentado que se ha demostrado la ineficacia del Gobierno del PP para abordar el desequilibrio financiero de las cuentas de la Seguridad Social, ya que ha consumido "anticipadamente" en Fondo de Reserva.

Más recursos

Los sindicatos consideran que el mercado de trabajo puede y debe aportar al sistema de pensiones "más recursos" procedentes de cotizaciones, mejorando el empleo, los salarios, la aportación de los salarios más altos y la cotización por sus ingresos reales de los colectivos en los que aún se produce. También han precisado que los Presupuestos Generales del Estado deben incrementar también sus aportaciones.

"Es necesario y urgente crear empleo de mejor calidad, que produzca mayores cotizaciones". Para UGT y CC.OO., la situación del sistema de pensiones se ha agravado por las reformas laborales aprobadas en los últimos años, que desequilibran la capacidad de negociación colectiva en beneficio de las empresas y condenan a cada vez más trabajadores a "unas condiciones de pobreza".

PUBLICIDAD