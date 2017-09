Los vinos de Cariñena conquistan los países del Benelux

La DOP Cariñena ha recibido la visita de una delegación de 14 importadores, distribuidores y prescriptores de Benelux, que han conocido los vinos de esta denominación de origen.

Unos vinos que les han sorprendido y que han podido conocer bien a través de diferentes actividades dentro de esta visita de tres días para la que la DOP Cariñena ha contado con la colaboración de Aragón Exterior y que se ha producido en el marco del plan de promoción de Cariñena en los mercados de Holanda y Bélgica.

Dos mercados en los que la DOP está trabajando para impulsar sus ventas, que ya suman más de 1,2 millones de botellas vendidas en 2016 en Holanda -el octavo mercado de exportación de la DOP-, mientras que en Bélgica la presencia es inferior.

Los vinos han tenido muy buena valoración entre los miembros de esta delegación. Por ejemplo, el periodista belga Marc Vanhellemont, que publica en la revista 'In Vino Verita' de Bélgica y en 'Terre de Vins' de Francia, ha destacado que las variedades de garnacha y cariñena le han sorprendido especialmente y que, "para mí, Cariñena ha sido una revelación, porque no tenía una visión clara de la DOP. Sus vinos me resultan, tras la visita, más interesantes porque he visto que están hechos con cepas autóctonas".

La singularidad de los Vinos de las Piedras también han llamado la atención de los importadores. La holandesa Teuni Van Genderen ha señalado que "hemos probado grandes vinos, en bodegas pequeñas y grandes, y yo vengo buscando los más especiales, los que realmente suponen una diferenciación y las uvas propias de Cariñena son especiales. Nuestra impresión es maravillosa, han sido muy acogedores con nosotros y hemos podido vivir la atmósfera de la Fiesta de la Vendimia donde puedes sentir a la gente".

Por su parte, la belga Michelle Van Den Bossche, también dedicada a la importación, ha afirmado que "esta visita me ha servido para conocer mejor la región vinícola de Cariñena y aprender. Hay una muy buena evolución en los vinos y hemos hecho las catas necesarias para poder comparar. El sabor de los Vinos de las Piedras es muy agradable, los enólogos hacen un buen trabajo".

Son valoraciones tras los tres días de visita en las que han conocido el origen de "El Vino de las Piedras": Terroir, clima, viñas y variedades y el proceso de producción de los vinos. En concreto, cinco bodegas -Grandes Vinos, Bodegas San Valero, Bodegas Paniza, Dominio de Longaz y Bodegas Solar de Urbezo-, han abierto sus puertas para ellos con el fin de que vieran de primera mano los procesos y medios técnicos.

También han conocido las virtudes y peculiaridades de la gastronomía aragonesa con menús maridados con vinos de Cariñena.

Estas acciones se complementarán en octubre con una misión directa a Bélgica y Holanda con cinco empresas participantes y se mantendrán entrevistas individuales con los importadores para consolidar los contactos y establecer próximos pasos para la exportación de sus vinos a estos mercados.

