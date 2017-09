De Guindos sostiene que la independencia sería "un suicidio" económico y de la convivencia de los catalanes

Sr. Guindos empiezo a estar cansado de sus comentarios respecto a Cataluña si se independiza y lo mal que le irán las cosas, como les vayan las cosas a Cataluña si se independizan me da igual, será decisión de ellos y ellos se lo habrán buscado suponiendo que les vaya tan mal. Yo quiero saber como nos irá en España tras su independencia, nos irá de maravilla, los que cotizan allí para las futuras pensiones no se notará en España, el 19% o 20% que aporta el tejido industrial y los trabajadores de allí quien lo aportará, Euskadi quizás, Navarra quizás o mi tierra que es Aragón, seguirá habiendo dinero para pagar el PER a miles y miles de andaluces y extremeños y para pagar el paro a millones de españoles, se podrá mantener a las decenas de miles de catalanes que se sienten españoles y que posiblemente abandonarán Cataluña y se vendrán para España incluidos miles de inmigrantes que a la que en Cataluña digan para trabajar allí hay que hablar catalán se vendrán para aquí, me da a mi que lo de Cataluña más tarde o más temprano pasará porque ya no hay marcha atrás y tampoco hay políticos de nivel, así que Sr. Guindos no me cuente lo mal que les ira a ellos y cuénteme como nos irá a nosotros que en su mayoría no tenemos ningún interés en que Cataluña se independice aunque sea por egoísmo y nos importe un pepino lo que sientan los catalanes por España. En una entrevista a un reciente premio nobel de economía que leí no me quede muy tranquilo de lo que dijo este premio nobel aunque a lo mejor de económica sabe menos que usted Sr. Guindos.