Lambán rechaza la "muletilla" del PP, que está "en la soledad más absoluta"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha rechazado este jueves, en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad, que celebran las Cortes autonómicas, la "muletilla" del PP, que está "en la soledad más absoluta", señalando que tiene apoyos "más fuertes" y dejando claro que mantiene sus acuerdos con Podemos y los restantes partidos que le votaron en la investidura.

Javier Lambán ha intervenido este jueves para responder al presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, a quien ha tildado de "torpe, errático, contradictorio, desmesurado", afirmando que "está instalado en la derecha más rancia" y que "desprecia mucho e ignora todavía más".

Según Lambán, los populares están en política para "alcanzar el poder a cualquier precio aunque no sepan qué hacer", criticando su política de "pobreza, destrucción de derechos e inacción absoluta".

"Con ustedes es absolutamente imposible" la colaboración, ha espetado Javier Lambán a Luis María Beamonte, indicando que "para muletilla no les necesito", aunque sí para "alcanzar grandes acuerdos" que no ha concretado, precisando que no sustituirá a Podemos por el PP por "coherencia". Ha considerado que la formación morada es "más responsable" que los populares.

"De ustedes, en este momento, no me fío en absoluto", ha dicho Lambán, en cuya opinión Beamonte "se vuelve a quedar colgado de la brocha".

"Debemos ponernos de acuerdo en afianzar la senda del crecimiento a través de los sectores estratégicos más importantes" y también en que "la política se instale en el ejercicio de la verdad y no incurrir en mendacidad, no ser contradictorio".

Ha criticado el "cinismo supremo" de Beamonte por atribuir cierta "inestabilidad" a su Gobierno, indicando que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, "está en una situación igual o peor" que la suya, en alusión a su pacto con el PNV "arruinando casi la posibilidad de revisar la financiación autonómica" al entregarse los populares "atados de pies y manos". Ha respondido a Beamonte al decir que él no es "rehén" de Podemos, aunque Rajoy lo es del "todo" respecto del PNV.

Logros

En opinión de Lambán, "en dos años de gobierno hemos hecho bastante más en todos los órdenes de la vida pública que el Gobierno anterior en cuatro años", en alusión expresa a la "mejora sustancial" de los servicios públicos, mediante la que "hemos revertido la situación que nos encontramos", tras lo que ha criticado la "broma pesada" del Plan Impulso. También ha defendido el desbloqueo del sector eólico y la reactivación de la logística.

Aragón se aproxima, en cifras de crecimiento, a la media nacional, ha dicho Lambán, quien ha pronosticado que en 2018 la región crecerá igual que el resto de España. Además, el desempleo está cayendo más que en el resto de España y el índice de confianza empresarial es superior a la media nacional.

El presidente ha destacado los acuerdos con las Diputaciones Provinciales para extender la banda ancha y gestionar los fondos europeos, así como los acuerdos con la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña en materia logística. También ha resaltado el impulso al diálogo social.

Primarias

Tras aclarar que no ha mencionado las primarias del PSOE en su intervención de este miércoles, el presidente ha señalado que se ha empleado a fondo para no mezclar el proceso interno de su partido con su labor institucional, indicando que no ha convocado las primarias porque le apeteciera, sino que así lo decidió el último congreso de este partido.

"Eso supone un estrés determinado del cual una organización sale fortalecida", ha explicado Lambán, quien ha acusado a Beamonte de mezclar los dos ámbitos "de manera interesada" para "enmascarar algo patético: que no tiene nada que proponer a Aragón y no es alternativa, en modo alguno, a la gobernanza de Aragón".

Javier Lambán ha asegurado que tras las primarias seguirá siendo el presidente de la Comunidad y el año próximo, cuando se celebre el siguiente Debate sobre el estado de la Comunidad; también tras las próximas elecciones autonómicas, ha dicho, porque "la Historia ha demostrado que --a Beamonte-- le cuesta tres legislaturas ganarme unas elecciones cuando coincidimos en una institución", aludiendo al paso de ambos líderes por la política municipal y la presidencia de la Diputación de Zaragoza (DPZ).

Constitucionalistas

El PSOE es de izquierdas y "profundamente" constitucionalista y europeísta, ha dicho el presidente, insistiendo en que Rajoy tiene todo su apoyo ante el intento secesionista de Cataluña, aunque ha opinado que si el presidente del Gobierno de España fuera del PSOE, el PP estaría poniendo "palos en las ruedas".

"Espero que a partir del 2 de octubre nos pongamos manos a la obra para tratar de hacer frente al gran desafío que tenemos en esa querida parte del país y empecemos a actuar por la vía de la política", ha planteado.

"Somos vecinos de Cataluña y cualquier cosa nos va a afectar a nosotros más que a nadie", por lo que "debemos implicarnos mediante iniciativas concretas", siempre en defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, ha asegurado Lambán.

