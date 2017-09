Sarga prorrogará los contratos de las cuadrillas terrestres

El Gobierno de Aragón los aumentará hasta tres meses en lugar de uno para todos aquellos trabajadores que lo soliciten. Más del 70% del operativo podrá continuar trabajando hasta fin de año.

El Gobierno de Aragón ha comunicado que cumplirá su compromiso de aumentar el periodo de contrato de las cuadrillas terrestres del operativo forestal de Sarga y que lo sobrepasará si, voluntariamente, los integrantes de las mismas así lo aceptan.

De esta manera, este compromiso, que se limitaba a un mes adicional de trabajo, podrá llegar hasta los tres meses, es decir, desde el 30 de septiembre, cuando se extinguen los primeros contratos, hasta el 31 de diciembre, según han indicado desde el Ejecutivo aragonés.

El operativo, siguiendo la evolución natural de los incendios forestales, termina el día 15 de septiembre el periodo de máxima activación de medios, como viene siendo habitual en su planificación anual. El descenso del riesgo supone, a partir de ese momento, el desmantelamiento paulatino del dispositivo y la consecuente finalización de los contratos de los integrantes de las cuadrillas terrestres. Las helitransportadas, por su parte, permanecen hasta el 31 de diciembre, este año por primera vez como consecuencia de la ampliación presupuestaria.

De acuerdo con el compromiso gubernamental, reflejado en los Presupuestos de 2017, los miembros de las cuadrillas terrestres que deseen prorrogar su contrato podrán hacerlo durante un mes más. Sin embargo, tal y como ha comunicado la empresa pública a sus trabajadores, este mes podrá llegar incluso a tres si así lo desean.

Como consecuencia del drástico descenso del riesgo de incendio, las funciones prorrogadas no pueden ser de extinción, lo que supondría mantener un operativo sobredimensionado, sino de mantenimiento forestal, es decir, de trabajos selvícolas.

Esto supone una retribución bruta de 1386,08 euros al mes para los operarios ordinarios, 1551 euros al mes para los operarios especialistas y 1762 euros al mes para los jefes de cuadrilla, cotizando al 100% a la seguridad social.

Todos ellos realizarán sus labores de lunes a viernes y en horario de mañana. Al no ser necesarios en labores de extinción, dejan de percibir durante este periodo el plus de atención continuada y el de asistencia a incendios, ya incluido en un mecanismo de bolsa de horas pactado en el convenio vigente, lo que supone 144 euros al mes.

Los conductores de autobombas y los trabajadores de puestos fijos de vigilancia, cuyas funciones tampoco son necesarias en este periodo y que no están contemplados en la orden de prórroga de los contratos por no ser integrantes de cuadrillas terrestres, tendrán preferencia, no obstante, para entrar a formar parte de estas si no se completan con sus integrantes habituales.

