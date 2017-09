Wakigami, la comunidad para impulsar proyectos empresariales y conseguir resultados en poco tiempo

Esta comunidad formada por profesionales de ámbito nacional e internacional permite "agitar" proyectos empresariales y personales y diseñar nuevas estrategias orientadas a resultados. A través de ella se puede acceder a contenidos gratuitos para conseguir los objetivos y participar en el programa de innovación de empresas con el que se obtienen resultados en solo ocho semanas.

Wakigami es un paso más en el método The Hero Plan, sistema diseñado para que las empresas y profesionales puedan desarrollar estrategias ágiles a través de la gamificación y lean, como si estuvieran jugando sobre un tablero y se librara una batalla entre héroes y villanos, lo que permite reconocer las habilidades profesionales y empresariales de las personas.

Un método en el que ahora se avanza más con la creación de esta comunidad, que está abierta a todos los profesionales interesados en las estrategias ágiles vinculadas a la consecución de resultados, con independencia de que hayan sido o no certificados por The Hero Plan.

"Wakigami es una evolución, un complemento a The Hero Plan. Desde hace tiempo trabajamos en relación con personas certificadas con El Plan del Héroe, pero se da un paso más para acceder a información y abrirlo a más personas interesadas. Es un punto de encuentro para aquellos que necesitan agitar sus proyectos, modificar proyectos personales, diseñar nuevas estrategias orientadas a resultados... Hacía falta poner el foco no tanto en el método sino en los 'fighters' en el DOJO", según ha explicado Daniel Vecino, creador de The Hero Plan y de Wakigami, a elEconomista.es

Wakigami no nace con el objetivo de ser una escuela, "sino de compartir de una manera orientada a batallar y conseguir resultados". Para "agitar" los proyectos, en esta comunidad, con tan solo registrarse, se puede acceder a diversos contenidos -el 90% son gratis-, que se distribuyen en tres niveles, según el nivel de 'fighter': los que tienen todo el camino por delante, tienen un nivel intermedio porque ya han realizado algunos cursos de The Hero Plan o ya son Heroe master porque han certificado su nivel, conocimientos y capacidades.

Dentro de estos contenidos se encuentran, por ejemplo, cursos online de diez lecciones para introducirse en The Hero Plan, secciones con vídeos sobre los webinars o conferencias que se han impartido, resolución de dudas, descargas, foros de discusión y una sección de eventos en los que se informa de las próximas actividades que se llevarán a cabo dentro de esta metodología y en la comunidad.

Resultados en poco tiempo

Todo ello se complementa con información orientada a las empresas y con un nuevo programa de innovación dirigido al tejido empresarial, que tiene una duración de ocho semanas en las que se consiguen resultados. "Se agita a los miembros de la empresa y se generan cinco propuestas completas y validadas con clientes reales".

Unos proyectos que la empresa ya puede tener claro que quiere "agitar" o bien irá descubriendo en las primeras sesiones qué necesita "agitar" en su compañía para avanzar, impulsar el crecimiento... "No se trata de una consultoría tradicional. Mientras se agita, las personas aprenden".

El programa está abierto a todo tipo de empresas, con independencia de su tamaño y sector de actividad. "Es para empresas que necesitan agitar sus compañías para modificar su estrategia, crear nuevos productos o servicios o para favorecer la colaboración entre sus departamentos... Está pensado para la participación de todas las áreas de la empresa".

El programa arranca con una primera sesión de agitación para contagiar el "espíritu fighter" y desarrollar competencias en estrategia ágil, innovación, modelos de negocio y neuromarketing para continuar convirtiendo las ideas en propuestas ganadoras y enfocadas a un cliente concreto y a las necesidades reales.

Posteriormente, se comparten los resultados con toda la organización y se trabaja para convertir "la batalla y lo ágil en cultura de empresa", entre otros pasos que, por ejemplo, ya se han comenzado a dar con la compañía Agos Ducato, en Italia, que está siguiendo este programa, cuyas sesiones son guiadas y prácticas.

Próximos actos

Esta comunidad es un proyecto 100% internacional y cuenta ya con alrededor de 5.000 miembros de todas las partes del mundo relacionados con The Hero Plan, aunque se espera que la cifra pueda incrementarse de la mano de las próximas actividades que se van a llevar a cabo.

Por ejemplo, entre los próximos eventos destaca la Hero Master Certification, que se desarrollará en Madrid del 21 al 23 de septiembre, y la conferencia en i-gloo, centro de innovación corporativa en México en octubre, entre otros. Además, próximamente, también se prevé lanzar la cuarta edición del libro 'The Hero Plan'.

